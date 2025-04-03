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Более 650 тысяч предпринимателей подключились к программе лояльности Сбера

Клиенты Сбера получили 1 млрд рублей выгоды по программе лояльности
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Depositphotos

Корпоративные клиенты Сбера получили 1 млрд рублей выгоды за год по программе лояльности «СберБизнес Спасибо», сообщает пресс-служба банка.

Часть от 1 млрд рублей предприниматели перевели в рубли, а другую – потратили при оплате продуктов партнеров банка.

Всего со старта программы лояльности в апреле 2024 года к ней подключились более 650 тыс. предпринимателей.

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Алексей Шашкин, клиенты Сбера незаметно зарабатывают бонусы, совершая привычные действия.

«Нашей бонусной программе с прозрачной механикой скоро исполнится год, и сотни тысяч российских предпринимателей уже подключились к ней. В будущем клиенты получат еще больше преимуществ в рамках нашей программы», — сказал он.

Всего за год по программе лояльности было начислено 3,4 млрд бонусов. Для получения бонусов клиенту необходимо открыть расчетный счет в банке и подключиться к программе в приложении «СберБизнес».

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