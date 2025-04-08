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Сын помог матери передвинуть старую мебель в доме и стал богаче на $50 тысяч

UPI: в США сын помог матери переставить мебель и нашел лотерейный билет на $50 тыс.
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина помог матери передвинуть старую мебель в доме и стал богаче на $50 тысяч, пишет UPI.

Как рассказал американец, за одним из старых диванов он нашел три лотерейных билета с мгновенным выигрышем, которые дарили семье на Рождество. После этого он попросил у матери разрешения стереть защитный слой, договорившись с ней разделить в случае чего выигрыш.

После проверки дома с женой оказалось, что один билет принес $6, другой — $15, а третий оказался выигрышным на $50 тысяч.

«Мама в итоге получит даже больше, чем мы договаривались», — отметил мужчина.

Он также добавил, что планирует потратить свою часть на первоначальный взнос за дом и погашение долгов, в том числе перед матерью.

Представители лотереи подтвердили выплату выигрыша и сообщили, что скоро деньги поступят на счет законного владельца.

Ранее американец выиграл $1 млн в лотерею после вещего сна.

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