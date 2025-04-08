Стало известно о проблемах жен участников СВО из-за любовниц военных

Жены участников специальной военной операции (СВО) жалуются на проблемы из-за любовниц военных. Об этом сообщила российская общественница Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

«Я все подыскивала слова, но скажу в лоб. Парни многие, кто идут на фронт, <...> хотят почувствовать сильные эмоции, чтобы из черноты выбраться, чтобы была какая-то отдушина. И, конечно, это страсть и влюбленность. На этом бойцов и ловят «Мальвинки» и «Черные вдовы»», — заявила она.

По словам общественницы, Мальвинки — это женщины, которые работают на украинскую сторону в качестве агентов и выманивают деньги у военных. Кроме того, они узнают необходимую для Вооруженных сил Украины (ВСУ) информацию и передают ее противнику. Кашеварова объяснила, что Черные вдовы — это те, кто выходит замуж за бойца СВО и забирает выплаты по ранениям. Отмечается, что мошенническая схема может быть совершена несколько раз.

Активистка добавила, что похожая история случалась в начале спецоперации. Жена бойца ЧВК-Вагнер пожаловалась в часть мужа из-за того, что ее супругу не дали отпуск и выяснила, что отдых был, однако муж провел его с «луганской барышней».

Кашеварова подчеркнула, что, проводя время с любовницами, солдаты рискуют заразиться венерическими заболеваниями, быть завербованными или отравленными такими женщинами.

«Так что, мужики, включите голову и подумайте о семьях и о своей выживаемости», — отметила общественница.

Ранее в РФ зафиксировали рост числа разводов среди солдат СВО после возвращения с фронта.