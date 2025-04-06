Страховка на час: что это такое и как ей пользоваться

В современном мире, когда время становится наиболее ценным ресурсом, многие стремятся к гибкости и индивидуальности во всех аспектах своей жизни. Страховая отрасль также адаптируется к этому тренду, предлагая новый продукт — страхование по часам. Этот вид позволяет активировать полис на конкретный промежуток времени — будь то несколько часов или дней — и оплачивать лишь этот период.

Что такое страхование по часам? Это принципиально новый подход к обеспечению финансовой защиты, предлагающий беспрецедентную гибкость, экономию и контроль над своей страховкой. Представьте, что вы можете активировать и деактивировать страховую защиту в любой момент прямо на экране мобильного телефона, в зависимости от текущих потребностей и обстоятельств. Важно, что переплачивать за полис, который большую часть времени просто лежит без дела, не придется.

Страхование по часам позволяет платить только за те часы, когда защита действительно необходима, что делает его более гибким и простым по сравнению с традиционными продуктами.

Отследить расход «часов» и увидеть, в каких ситуациях страховка была активна, не составит труда, так как управлять полисом сегодня возможно уже и в мобильном приложении. Страхование по часам фактически стало первым примером массового внедрения InsurTech на мировой арене. До сих пор не существовало полноценной онлайн-системы, позволяющей включать и отключать полис прямо из приложения.

Активное управление страховкой кардинально меняет отношение к ней. Если раньше страховка была просто «бумажкой», о которой вспоминали только во время ЧС, то теперь это инструмент, который вы контролируете и осознанно используете. Поэтому мы уверены, что страхование по часам обладает всеми предпосылками для того, чтобы стать одним из самых востребованных видов страхования в России и приблизиться к статусу продукта lovemark.

А теперь давайте рассмотрим, кому может быть интересно такое инновационное страхование. Сначала стоит отметить, что страхование по часам защищает от рисков получения травм, госпитализаций, инвалидности, а также сопряженных с авариями на дорогах и занятиями любительским спортом. Соответственно, подойти такая страховка может человеку с абсолютно разной сферой деятельности и образом жизни. В первую очередь это особенно актуально для спортивных людей. Представьте себе, что вы планируете катание на горных лыжах в выходные. Вместо покупки годовой страховки от несчастных случаев вы активируете полис на несколько часов или дней — непосредственно на время пребывания на склоне. После завершения катания страховка отключается, и вы больше не платите. Стоимость такой страховки в час составит около 5 рублей.

Путешественники также оценят возможность застраховать себя на время поездок, особенно если речь идет о коротких или спонтанных путешествиях.

Людям, выполняющим работу с повышенным риском, страхование по часам позволит обезопасить себя на время выполнения опасных работ, например, строительных или ремонтных.

Водителям, которые используют автомобиль нерегулярно, больше не придется платить за круглый год, ведь они смогут застраховаться только на время поездок. Родители также найдут инструмент полезным для защиты детей во время спортивных занятий или поездок в лагерь. Кроме того, это станет отличным решением для людей с переменным графиком, таких как фрилансеры, работники с ненормированным графиком и те, кто часто меняет место работы. Студенты и временно неработающие, у которых нет возможности оформить долгосрочный договор, также смогут получить необходимую защиту на короткий срок. И, наконец, страхование по часам — это выбор тех, кто ценит контроль и хочет самостоятельно определять уровень своей защиты, отдавая деньги только за то, что действительно использует.

Мы видим будущее страхования в активном взаимодействии клиента со своим полисом. Такая страховка, которой можно гибко маневрировать, станет трендом, чему способствует цифровизация всех сфер жизни. Страховой рынок долгое время оставался консервативным, но теперь у нас есть возможность изменить это.