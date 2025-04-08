Возраст, стаж и коэффициенты: что нужно знать для получения пенсии в 2025 году?

Соцфонд сообщил, что для назначения пенсии нужно 15 лет стажа и 30 коэффициентов

В 2025 году страховая пенсия по старости назначается при выполнении трех условий: достижении пенсионного возраста, наличии не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Также разово можно вывести пенсионные накопления, если их сумма не превышает 412 тыс. рублей.

​Социальный фонд России (Соцфонд) обнародовал условия назначения страховой пенсии по старости в 2025 году.

Для получения выплат необходимо одновременное выполнение трех критериев: достижение установленного пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Что нужно знать

1 января 2025 года общеустановленный пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин . Для назначения страховой пенсии требуется не менее 15 лет страхового стажа . Этот показатель остается неизменным и является обязательным условием для получения пенсионных выплат.

Кроме возраста и стажа, необходимо накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов (баллов) . Эти баллы начисляются за каждый год трудовой деятельности и другие виды социальной активности, учитываемые при расчете пенсии. ​

В 2025 году, в связи с особенностями переходного периода пенсионной реформы, на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. Оформить пенсионные выплаты смогут только граждане, имеющие право на досрочный выход на пенсию, а также те, кто ранее откладывал этот момент.

Как вывести пенсионные накопления

В 2025 году граждане могут забрать всю сумму своих пенсионных накоплений единовременно, если она не превышает 412 тыс. рублей . Для этого достаточно подать заявление через портал «Госуслуги», в офисе Социального фонда России (Соцфонд) или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Это условие позволит избежать получения ежемесячных выплат, если сумма накоплений меньше указанного порога.

В случае если сумма накоплений превышает 412 тыс. рублей, пенсионер будет получать ежемесячные выплаты. Их размер рассчитывается индивидуально, исходя из общей суммы накоплений и продолжительности выплат. Пример: если на счету накоплений 500 тыс. рублей, ежемесячная выплата составит примерно 1852 рубля в дополнение к основной пенсии.

В 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, что составляет 22,5 года. Эта цифра используется для расчета ежемесячных выплат, и чем больше сумма накоплений, тем больше будет сумма выплаты.

Льготы для пенсионеров

Большинство льгот для пенсионеров предоставляются автоматически, однако ряд из них доступен только по заявлению, в сообщала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Эти льготы можно разделить на два типа: федеральные и региональные.

Федеральные льготы действуют на всей территории страны и закреплены законодательно. В их число входят льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта, налоговые вычеты, возможность бесплатного проезда на железнодорожном транспорте к месту лечения, а также доплаты за иждивенцев и за стаж работы в сельской местности. Для их получения необходимо подать заявление в отделение Социального фонда России, многофункциональный центр или воспользоваться порталом «Госуслуги».

Помимо этого, в каждом регионе действуют свои меры социальной поддержки пенсионеров. К таким региональным льготам относятся субсидии на оплату коммунальных услуг для малоимущих граждан, скидки по транспортному налогу, льготы на проезд в общественном транспорте. В некоторых субъектах России предусмотрены дополнительные выплаты по возрасту, за семейное положение или за присвоенное звание «ветеран труда». Размер выплат и перечень доступных льгот определяются местными органами власти и могут значительно отличаться в зависимости от региона проживания.