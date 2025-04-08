«Придет полиция, нас разгонит». Как живут цыганские таборы в России?

Почему цыган в России невозможно подсчитать, зачем цыганки носят так много юбок и какие мемы популярны у цыганской молодежи — об этом и многом другом в Международный день цыган «Газета.Ru» узнала у криминолога, доцента Уральского государственного юридического университета Данила Сергеева.

«Уверяли, что они греки»

— Почему вы решили изучать цыган и как удалось на них выйти — это же довольно закрытое общество?

— В 2016-2017 году я выиграл небольшой грант на изучение этнической преступности. Планировал изучать китайцев, потому что я китаист, но они оказались совершенно неконтактными. Тогда я услышал в одном из интервью, что множество екатеринбургских групп цыган были вовлечены в наркоторговлю, кроме одного самого большого клана — котляров.

Возникла идея разобраться, не почему кто-то совершает преступление, а почему кто-то наоборот, не совершает их. Так я начал изучать цыган.

Группа действительно очень закрыта, и изначально они меня не принимали. Старейшина табора послушал меня и отправил куда подальше. Помогла чистая удача. Мама решила на даче перестелить крышу и рассказала, что наняла бригаду греков. Когда я спросил, кто они, то понял, что это цыгане , причем из табора, который меня интересовал. При встрече они уверяли, что греки и общаться отказались. Тогда я обратился за помощью к своему дяде. В юности он переехал в Свердловск на учебу и снял комнату в доме цыганской семьи, прямо посреди цыганского поселка. Мне пришлось его потревожить, и оказалось, что он знает нужную мне семью еще с тех времен. Так с его помощью удалось наладить контакт.

За это время у меня накопилось много зарисовок из их жизни, я публиковал их в соцсетях. Слава «эксперта по цыганам» привела к тому, что делиться со мной информацией стали и другие кланы , и сформировалась довольно широкая картина.

close Zamir Usmanov/Global Look Press

— А почему цыгане так неохотно рассказывают о себе чужакам?

— Цыганский взгляд на мир делит всех на цыган и нецыган. Причин для закрытости много. Например, во время войны они подверглись геноциду со стороны нацистов. Есть деревня Александровка в Смоленской области, где было полностью уничтожено цыганское население. Это малоизвестные страницы истории. Конечно, сказалось и стремление жить по цыганскому закону, который часто вступал в противоречие с официальным законодательством.

— Много цыган живет в России?

— По разным подсчетам, количество может доходить до полумиллиона. Дело в том, что существует до 70 этнических групп цыган. Во время переписи населения они часто не говорят, что они цыгане, и называют свою группу. Например, в Екатеринбурге живут цыгане балканского происхождения, они называют себя «сербиянами». Если посмотреть перепись, то они так и записаны. Не «сербы», а именно «сербияне». Также с «кишеневцами», «бессарабами». Так что в официальной статистике их около 200 тысяч, но по факту может быть намного больше.

«Старательно избегали наркоторговли»

— Насколько цыгане интегрированы в общество? Есть ли у них документы, могут ли они учиться, служить, работать?

— Цыгане цыганам рознь. Есть, например, русские цыгане, «руска рома», как они себя называют. Они живут в России около 300 лет и настолько интегрированы, что мы часто даже не знаем, что перед нами представитель цыганской группы. Их обычаи могут не отличаться от обычаев русского человека. Есть те, кто минимально интегрирован в наше общество. Самая большая группа — котлярские цыгане. Они все граждане России, у них есть документы, но они сохраняют таборную организацию жизни, общинный строй, коллективное принятие решения, коллективные суды и все прочее.

Работать цыганам, вопреки стереотипам, не запрещено. Но, например, котлярские цыгане действительно не вписываются в общую систему трудоустройства. Во-первых, в лучшем случае их образование — это пять-шесть классов. Значительная доля не умеют писать и читать. У них ранние браки, в 12-15 лет они уже создают семью, и по цыганским обычаям, должны содержать ее. А куда пойдет маленький мальчик работать? Только к своим родителям, дядям, дедушкам. Они встраиваются в ту систему экономических отношений, которая есть в их семье.

— Какие профессии популярны среди цыган?

— Цыгане-котляры — это ремесленники, они занимаются в основном честным трудом, хотя в это никто не верит. Я годами изучал, на чем строятся их доходы. Да, иногда проскальзывают мелкие полулегальные заработки, где-то кого-то могут обдурить, но это не основа их бизнеса. Летом они занимаются стройкой, зимой договариваются с предприятием, скупают неликвиды, разбирают и сдают на металлургические предприятия.

Русские цыгане всегда занимались лошадьми. Были среди них и конокрады, но вообще они разводили скакунов, продавали их, участвовали в скачках. Теперь к этому добавились и автомобили. У них свои автосервисы, ремонтные мастерские, точки продажи.

Много среди разных цыганских групп и артистов. Например, знаменитый актер, долгое время был худруком театра «Ромэн», Николай Сличенко — представитель группы сэрвов. Музыка вообще играет большую роль в жизни цыган, и пока ты с этим не столкнешься, никогда не поверишь, насколько могут быть музыкальные люди, не имея никакого образования. Они интуитивно понимают, как устроена музыка. Такая особенность, наверное, есть только у них.

close Валерий Шарифулин/ТАСС

— Вы упоминали, что котляры никогда не занимались наркотиками. Почему?

— Среди котляров, конечно, встречались те, кто занимался наркотиками, но это меньшинство. Кого-то вовлекли в наркопотребление соседи, другие цыганские группы, но даже статистика подтверждает, что это исключение. Я изучал котлярский табор в Екатеринбурге, и за 20 лет по наркотическим статьям у них были осуждены два человека , и то это были дозы, указывающие на личное потребление. Они старательно избегали наркоторговли, запрещали (и сейчас запрещают) своим детям дружить с представителями других цыганских групп, чтобы их не вовлекли в криминал.

Первая причина — старшие понимают последствия, а вторая — чисто историко-экономическая. Дело в том, что наркоторговлей стали заниматься те группы, доходом которых всегда была торговля. В советское время они закупали товары и везли в какой-нибудь маленький городок на рынок. В 90-е, когда появилась свободная экономика, товары цыган перестали быть эксклюзивными, и на смену вещам пришли наркотики. У котляров основным источником дохода всегда было ремесло и физический труд. Торговля была им не свойственна.

Верхние юбки позволяют цыганкам не осквернять все вокруг

— А как вообще устроена жизнь в таборе, что такое цыганский закон?

— Цыганский закон нигде не записан, он передается от старейшин. Это подвижное право, нормы формируются на основе древних воззрений и древнего понимания правопорядка. Они касаются и устройства жизни, и взаимоотношений между семьями. Классического цыганского закона сейчас придерживаются только котляры. У них, например, сохранилось пришедшее еще из Индии понятие «скверна». По-цыгански это — «магердо».

У цыган заразно грязной считается нижняя часть тела женщин. Если цыганка перешагнула воду или посидела на каком-то месте — они тоже становятся грязными. Поэтому у котляров, например, раздельные стиральные машины, запрет на двухэтажные дома — если женщина пройдет по второму этажу, то все, что было ниже, станет скверным . Отсюда, кстати, происходит традиция носить много юбок. Считается, что верхние юбки позволяют им не осквернять все вокруг.

close Ilya Moskovets/Picvario Media/Global Look Press

Сегодня по 10 юбок цыганки уже не носят, но даже у современных котлярок всегда можно увидеть передник. Причем он подбирается под цвет основной юбки или платья, поэтому часто его сразу и не заметишь. С этим была связана довольно анекдотичная история в одном из табаров. Цыганки узнали, что им изменяют мужья — ходят в так называемый массажный салон. Они выследили, где находится это место, и повесили на двери нижнюю женскую юбку. Салон превратили в нечистый, и никто из цыган туда больше не ходил.

Сохранился у котляров и цыганский суд. Его называют словом «крис». В суде участвуют старейшины — это мужчины старшего возраста. Они разрешают экономические и семейные споры. Решения принимаются большинством голосов. Насколько я знаю, я единственный «нецыган», который присутствовал на таком суде. Молодого человека судили за то, что он снялся в рекламе. У него забрали жену и детей и поставили условие построить дом и не заниматься такими вещами. Он год исполнял это решение, после чего ему вернули семью.

— Какие еще санкции могут применить к человеку на суде?

— Самое страшное — изгнание. Выходит женщина и нижней юбкой прилюдно ударяет человека по лицу. После этого никто не может к нему подойти, сесть с ним за один стол . А самое распространенное наказание — это штраф.

— А могут ли цыгане обратиться за помощью к официальным властям, в полицию, суд?

— Никогда. Если мы говорим о котлярах, то они могут обратиться в органы, чтобы зарегистрировать какое-то имущество, но между собой конфликты решают только внутри общины. У них очень большой страх перед сотрудниками правоохранительных органов. Они им не доверяют. Но опять-таки, это касается только цыган, которые живут по старым обычаям. Другие группы, у которых нет цыганского суда, вполне могут судиться.

— Цыгане, живущие по старым традициям, к полиции относятся со скепсисом, а как относится полиция к цыганам? Предвзятого отношения нет?

— Есть конечно. Правда, нельзя сказать, что это вина только правоохранительных органов. Есть и вина цыган, потому что все-таки криминальное прошлое у ряда групп действительно было. Например, цыгане-плащуны — там все женщины были «щипачки», на базаре воровали, и только этим жили. Но относиться так ко всем неправильно. Недавно я был в командировке, и мне позвонили знакомые цыгане: «У нас задержали маму, якобы она что-то украла в магазине». А я знаю их и был уверен, что она этого не могла сделать. К ним приехал адвокат, убедил полицию просмотреть записи с камеры и выяснилось, что украла не она. Женщина всю ночь провела в полиции, просто потому что она цыганка.

Обостряет противоречия и то, что цыгане не выдают своих. Например, молодежь может подраться, приезжает полиция и перетряхивает в поисках виновника весь поселок. Я им говорил: «Ну вы же знаете, что он виноват, выдайте его, вопросов к другим ведь не будет». Но нет, скрывают, «своего не выдаем». В итоге страдают все, а зачинщика все равно находят.

— А сами цыгане как-то воспитывают молодежь, приучают соблюдать законы?

— Все зависит от того, есть ли в таборе сильная рука и вожак. Если да, то табор будет тихим и спокойным, а если вожака по каким-то причинам нет или барон старенький, то начинаются проблемы. Плюс многое цыгане понимают по-своему. Например, был эпизод, когда цыгане купили на одном из маркетплейсов золотую цепочку. К ним приехали люди и потребовали вернуть. Выяснилось, что девочка 12 лет, нецыганка, стащила у родителей цепочку стоимостью 50 тысяч рублей и выставила на продажу за несколько тысяч рублей. Цыгане купили и не понимают, в чем они не правы. Им невозможно объяснить, что девочка в 12 лет — недееспособна, потому что у них она может быть уже замужем.

Другой пример — я привел коллег-ученых в цыганский табор, и одна из профессоров рассказывала цыганкам, как ее много лет назад на вокзале обобрали, предлагая погадать. Одна из пожилых женщин стала расспрашивать, как это было, а потом говорит: «Это я сделала!». Я спросил ее, почему ты с гордостью об этом говорила, это же нечестно, это преступление. А она говорит: «Так она же мне сама отдала, я ей погадала, добра пожелала, и эти деньги не на пьянку потратила, а деткам купила одежду». Она просто не понимает, что не так. Она не придумала себе оправдание, она искренне в это верит.

— Вы упоминали, что у котляров сохранился обычай рано заключать браки. Но это же не согласуется с законом.

— Да, это ключевое противоречие с современным законодательством. Изначально из-за кочевого образа жизни, когда цыгане находили для своего сына невесту, то сразу заключали браки и увозили ее. Сейчас традиция немного адаптировалась под закон. Когда цыгане находят партию своему сыну, им нужно невесту, скажем так, забронировать. Они договариваются семьями, организовывают «обручение». Оно, конечно, выглядит как свадьба, но по сути девочка переходит в дом родителей мужа и те воспитывают ее вместе с другими детьми. Тем не менее встречаются ситуации, когда в 13-14 лет цыганки уже рожают. Так как оба родителя несовершеннолетние, то уголовной ответственности никто из них не несет. Такие обычаи еще иногда встречаются и в других группах, например, на Кавказе. В первую очередь они противоречит моральным представлениям основного населения страны.

— А как на счет медицинской помощи? За ней обращаться можно?

— Конечно, обращаются, но бедные группы цыган действительно испытывают большие проблемы с медицинской помощью, потому что даже врачи часто боятся цыган, не говоря уже о других пациентах. В палате пациенты, увидев цыгана в его яркой одежде, начинают за кошельки хвататься. Цыгане это тоже замечают и стараются лишний раз не связываться. Чаще ходят к своим знахарям, делают заговоры, используют отвары. Это приводит к тому, что к 60 годам у многих здоровье уже в очень печальном состоянии. Долгожителей, к сожалению, среди котляр практически нет. В 60 лет человек считается уже стариком.

close Zamir Usmanov/Global Look Press

У них свои мемы

— Сейчас у всех есть интернет, телефоны, соцсети. Нет ли тенденции, что цыганская молодежь смотрит на другую жизнь и отходит от устоев?

— Естественно, современные технологии они освоили, смотрят телевизор, используют соцсети. Многие дети котлярских цыган хорошо владеют русским языком благодаря телевизору. Есть даже цыгане воюющие на СВО, они собирают гумпомощь для своих. В целом они довольно патриотичные. Но в бытовом плане сила традиций пока еще главенствует над силой технологии. Старшее поколение видит в социальных сетях проблему — следит, чтобы дети не приобщались «к другому».

Если посмотреть страницы цыган во «Вконтакте», то они обычно закрытые, и в друзьях у цыган только цыгане. У них свои группы, свои мемы. У меня уже собралась коллекция цыганских шуток. В основном они касаются семьи и образа жизни. Например, есть популярный в ТикТоке молодой парень из русских цыган. У него было популярно видео из серии: «Как я представляю свою будущую жену» — там красотка, и «Как мою будущую жену видит родители» — и там танцующая бабуля без зубов.

— А любовь цыган к роскоши — миф или правда?

— Они действительно любят богатое убранство, у них не принято скрывать богатство. Если кто-то говорит, что они живут в хибаре, чтобы не привлекать внимания, то они точно не знают цыган. Если у цыгана есть деньги, это будет видно.

— Не приходилось ли вашим знакомым цыганам сталкиваться с русскими националистами, особенно после трагедии в Коркино?

— Цыгане сильно испугались, даже в других городах. Погромов в Екатеринбурге не было, но с национализмом сталкиваются. Обычно в таких случаях они стараются договариваться. Вообще цыгане на самом деле пугливые, и с ними всегда можно договориться.

— У русских много стереотипов о цыганах, а у цыган о русских есть стереотипы?

— Очень много. Что за пределами цыганского табора царит распутство, женщины ведут себя безобразно, не уважают мужей. Особенно цыганок поражают ситуации, когда в публичном месте нецыганка ругается на своего мужа. Русские бабушки с голубыми глазами воспринимаются цыганами точно так же как все у нас воспринимают цыганок с карими — считают, что они могут навести порчу , сглазить, что они колдуньи.

— Что вас больше всего удивило, когда познакомились с цыганами ближе?

— То, насколько важна для них семья. Однажды я разговорился с пожилой цыганкой, у нее мама тяжело болеет, и они по очереди всем табором за ней ухаживают. Я говорю: «Вам ведь это тяжело, не рассматривали всякие социальные учреждения, где старику могут обеспечить уход?». Она поразилась, это для них оскорбительно — человек их вырастил, пусть он сейчас ничего не понимает, под себя ходит, но так поступить с ним нельзя.

У них нет детей без родителей и брошенных пожилых — даже если родственники умерли, всегда найдутся те, кто будет ухаживать. Авторитет старших, любовь к детям — то, чему мы можем у них поучиться. Невозможно представить, чтобы цыган кричал на ребенка или бил. Это вообще нонсенс для цыганского общества. Дети — это святое и их будущее.

Удивила и чистота в домах. Есть стереотип, что цыгане живут в каком-то беспорядке, но это совсем не так. Чистота возведена в какой-то культ.

Еще малоизвестно, но у цыган очень вкусная кухня. Они в большинстве своем православные, и на Пасху готовят пирог, у котляров он называется Савиако. Это рулет из творога, орехов, сухофруктов — невероятно вкусная вещь. Чем-то напоминает штрудель. Еще одно главное блюдо у котляров — голубцы. Они их очень интересно готовят. Капусту заквашивают несколько дней, она кислая и мягкая получается. Фарш добавляют только рубленый, туда кладут паприку, и сначала эти голубцы варят, а потом запекают.

Я им даже предлагал открыть свой ресторан, зарабатывать этим. Они говорят: «Ой, придет полиция, нас разгонит». Предлагал водить экскурсии, познакомить со своей культурой, кухней, станцевать, спеть, на это заработать — говорят: «Да как же с гостей деньги брать? Цыганский закон не позволяет».

На этом все и заканчивается.

В Международный день цыган в онлайн-кинотеатре Okko выйдет документальный стендап-сериал «Быть цыганом».