В России будут признавать иноагентами за помощь организациям против страны

Государственная дума приняла законопроект о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если эти решения направлены против безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ был внесен в нижнюю палату парламента в марте текущего года в пакете инициатив, направленных на обеспечение суверенитета и защиту безопасности Российской Федерации от попыток иностранного вмешательства. Авторами законопроектов выступили около 400 парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты Ириной Яровой.

Изменениями будут введены в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Теперь в России иноагентами будут признавать людей, которые оказали содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, если они направлены против ее безопасности.

Также устанавливается возможность признания иноагентами лиц, которые вовлекают других людей в сбор информации в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранцами могут быть использованы против безопасности России.

Ранее НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, не смогла оспорить статус иноагента.