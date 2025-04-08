В Петербурге автомобиль сбил женщину и проехался по ней прежде, чем остановиться

В Петербурге женщина пыталась перебежать дорогу и была сбита машиной

В Петербурге машина сбила девушку, перебегавшую дорогу. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на перекрестке Туристской улицы и Богатырского проспекта. На кадрах с места видно, как пострадавшая пыталась перебежать дорогу, но, когда она почти пересекла переход, ее сбила иномарка.

Девушка попала под колеса автомобиля. Прежде чем остановится, водитель проехался по ее туловищу.

Предположительно, пострадавшая перебегала на мигающий зеленый свет. О характере ее травм и других деталях не сообщается.

До этого в Петербурге 38-летняя женщина попала под колеса трамвая. Пострадавшая шла вне зоны перехода, параллельно ходу транспортного средства. В какой-то момент водитель сбила ее.

Женщину госпитализировали с серьезными травмами, ее состояние оценили как тяжелое.

Еще один подобный случай в Петербурге произошел с 20-летней студенткой, которую сбила машина на переходе. У девушки диагностировали сотрясение, перелом основания черепа и другие травмы.

Ранее в Петербурге подросток переходил дорогу на красный свет и попал под авто.