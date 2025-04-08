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Дуда раскрыл подробности о выводе военных США из логистического хаба в Жешуве

Дуда: вывод американских военных из хаба в Жешуве был согласован на уровне НАТО
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Miguel Angelo Pereira/AP

Вывод военных США из логистического хаба в аэропорту Жешува у польско-украинской границы на другие базы в Польше был согласован на уровне НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на пресс-конференции в Таллине после встречи со своим эстонским коллегой Аларом Карисом, сообщает ТАСС.

«Я знаю этот вопрос, [речь] идет о передаче ответственности за безопасность аэропорта в Жешуве. Это обсуждалось на уровне альянса», — сказал польский лидер.

По его словам, такое перемещение американских военнослужащих не означает вывод войск Соединенных Штатов из Польши.

7 апреля Объединенное командование Вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило о перемещении военных и техники из логистического хаба в Жешуве на другие польские базы.

В конце февраля глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что гражданские аэропорты страны должны быть адаптированы под военные нужды. По его словам, некоторые польские аэропорты уже выполняют гражданские и военные функции одновременно. Министр также напомнил о важности для стран Запада аэропорта Ясенки в Жешуве, через который идет военная помощь Украине.

Ранее сообщалось, что США могут отозвать до 20 тысяч военных из Европы.

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