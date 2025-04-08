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Военный эксперт рассказал о смене тактики ВСУ на Белгородском направлении

Военный эксперт Алехин: под Белгородом ВСУ используют интересную тактику
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Reuters

Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что украинские военные используют на Белгородском направлении интересную тактику. Его слова передает военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

По словам Алехина, ВСУ при попытке прорыва в первую очередь подгоняют инженерную технику к границе и оборонительным сооружениям, затем используют средства радиоэлектронной борьбы.

После этого в бой отправляется моторизированная пехота, которая передвигается на квадроциклах и джихад-мобилях.

«Они мелкими группами с разных направлений пытаются просочиться, используя рельеф местности, и закрепиться. В самом начале идут насильно мобилизованные. Только потом в бой вступает ССО (силы специальных операций. — «Газета.Ru»)», — пояснил эксперт.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 290 военных.

Ранее Залужный выступил с откровенным признанием о начале конфликта на Украине.

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