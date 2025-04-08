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Главы МИД стран БРИКС встретятся в Бразилии в конце апреля

Посол РФ: встреча глав МИД стран БРИКС пройдет 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро
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Встреча глав МИД стран-членов БРИКС пройдет 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

Он отметил, что российская сторона активно готовится к мероприятию.

«В фокусе внимания также подготовка к намеченной на 30 апреля в Бразилиа встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности. Можно констатировать плотную насыщенность бриксовской повестки дня под бразильским председательством», — сказал Лабецкий.

Он добавил, что одновременно в столице Бразилии проходят встречи по вопросам природоохраны, искусственного интеллекта.

«Это достаточно удобно для работы дипломатов. Только встречи СМИД и сам июльский саммит пройдут в Рио-де-Жанейро», — добавил посол.

Также Лабецкий заявил, что Россия придает особое значение визиту президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москву в День Победы, подготовка к саммиту активно ведется.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.

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