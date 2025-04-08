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«Твин Пикс» 35 лет спустя: что случилось с актерами культового сериала 90-х

35 лет назад вышел первый эпизод сериала «Твин Пикс»
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8 апреля 1990 года на телеканале ABC вышел первый эпизод сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Страшный, странный, зачастую непонятный проект сразу же привлек к себе внимание и вошел в историю как сериал, навсегда изменивший телевидение. Помимо прочего, «Твин Пикс» открыл дорогу к славе многим актерам: для одних участие в сериале гениального Дэвида Линча стало трамплином, для других — главной ролью в карьере.

Как сложилась жизнь звезд культового сериала 90-х и чем они занимаются сегодня — в материале «Газеты.Ru».

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