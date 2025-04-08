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США рассматривают вопрос о выводе тысяч военных из Восточной Европы

NBC: Пентагон может вывести до 10 тысяч военнослужащих США из Восточной Европы
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Jonathan Drake/Reuters

Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тысяч американских военнослужащих США из Восточной Европы. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC.

«По словам шести американских и европейских чиновников, проинформированных по этому вопросу, высокопоставленные представители министерства обороны рассматривают предложение о выводе до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы», — говорится в сообщении телеканала.

По оценке NBC, такой шаг «вызывает опасения на обоих континентах» о том, что это якобы «придаст смелости» президенту России Владимиру Путину.

Американский телеканал напоминает, что бывший президент США Джо Байден в 2022 году разместил 20 тысяч американских военных в Европе «для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной».

8 апреля президент США Дональд Трамп также заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет в размере около $1 трлн.

Трамп добавил, что этот бюджет станет «самым большим бюджетом, который когда-либо принимали для армии» в США.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.

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