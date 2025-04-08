США рассматривают вопрос о выводе тысяч военных из Восточной Европы

NBC: Пентагон может вывести до 10 тысяч военнослужащих США из Восточной Европы

Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тысяч американских военнослужащих США из Восточной Европы. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC.

«По словам шести американских и европейских чиновников, проинформированных по этому вопросу, высокопоставленные представители министерства обороны рассматривают предложение о выводе до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы», — говорится в сообщении телеканала.

По оценке NBC, такой шаг «вызывает опасения на обоих континентах» о том, что это якобы «придаст смелости» президенту России Владимиру Путину.

Американский телеканал напоминает, что бывший президент США Джо Байден в 2022 году разместил 20 тысяч американских военных в Европе «для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной».

8 апреля президент США Дональд Трамп также заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет в размере около $1 трлн.

Трамп добавил, что этот бюджет станет «самым большим бюджетом, который когда-либо принимали для армии» в США.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.