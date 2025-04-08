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Анфиса Чехова предложила переименовать брак

Телеведущая и политик Чехова предложила заменить слово «брак» для повышения демографии
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Телеведущая, глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова предложила заменить слово «брак» для улучшения демографической ситуации в России. Об этом сообщает издание «Подъем».

По мнению Чеховой, из-за неблагозвучия названия у заключающих союз людей появляется ощущение, что они «занимаются чем-то сомнительным».

«Потому что говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет», — сказала политик, объявив конкурс на новое название.

В самой партии изданию сообщили, что заявки на новое название брака будут принимать на сайте «Новых людей» в конце недели.

«Будем идеи собирать. Сами варианты пока не предлагаем, чтобы не сбить прицел предлагающих», — сказали представители партии.

Кроме того, Чехова призвала мужчин чаще ходить в декрет. Телеведущая уверена, что чем популярнее будет мужской декрет, тем больше женщин будут решаться рожать.

Ранее в Госдуме связали идею об увеличении срока декрета с ущемлением прав женщин.

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