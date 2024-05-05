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Наводнение в Бразилии и день «Звездных войн»: 15 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Военная операция России на Украине, протесты в Тбилиси, автосалон в Пекине и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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