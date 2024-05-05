05 мая 2024, 10:34 Фото Наводнение в Бразилии и день «Звездных войн»: 15 главных фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на учениях в Московской области, 26 апреля 2024 года Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси, 1 мая 2024 года Экс-президент США Дональд Трамп перед началом судебного заседания в Нью-Йорке, 30 апреля 2024 года Женщина за стеклом трапезной Александро-Невского храма, поврежденного в результате обстрела в ДНР, 28 апреля 2024 года Спасательная операция после наводнения в Каноасе, Бразилия, 4 мая 2024 года Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам после окончания футбольного матча Серии А между «Интером» и «Торино» на стадионе «Сан Сиро» в Милане, Италия, 28 апреля 2024 года Протестующие пытаются прорваться к Дворцу правосудия во время демонстрации, приуроченной к Международному дню трудящихся в Лиме, Перу, 1 мая 2024 года Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Дарлингтон, Великобритания, 3 мая 2024 года Жители Львова в канун Пасхи, Украина, 4 мая 2024 года 80-летний Мик Джаггер выступает с группой Rolling Stones на фестивале New Orleans Jazz and Heritage в Новом Орлеане, 2 мая 2024 года Фанаты в костюмах персонажей «Звездных войн» перед матчем футбольной премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в Шеффилде, Великобритания, в день культовой киносаги 4 мая 2024 года Тушение лесного пожара в национальном парке Шивапури на окраине Лалитпура, Непал, 30 апреля 2024 года Посетители автосалона в Пекине наблюдают представление бренда Honda, 28 апреля 2024 года Столкновения демонстрантов и полицейских во время праздничного шествия в День труда в Стамбуле, Турция, 1 мая 2024 года Сапсерферы и белуха в проливе Старка, который разделяет острова Русский и Попова, 1 мая 2024 года Икона стиля, подруга Живанши, посол ЮНИСЕФ: какой была Одри Хепберн «Для меня на первом месте было искусство». Каким был Донатас Банионис Дралась с детьми и хотела работать с Джонни Деппом. Пенелопе Крус -- 50 Король визуала. Лучшие фильмы Уэса Андерсона Военная операция России на Украине, протесты в Тбилиси, автосалон в Пекине и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?