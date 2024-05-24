Бывший премьер-министр Чечни стал помощником Мишустина

Бывший председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он назвал «вполне заслуженным и своевременным» решение о назначении Хучиева на такую высокую и ответственную должность. Вместе с тем Кадыров выразил уверенность, что бывший премьер-министр республики «полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия».

Лидер Чечни также поблагодарил Мишустина за принятое решение в отношении Хучиева.

21 мая Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу.

До этого Магомед Даудов объявил, что он досрочно сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. По его словам, он принял такое решение после совещания с Рамзаном Кадыровым. По мнению ряда журналистов и политологов, Даудов является вторым человеком в Чечне по влиятельности и входит в близкое окружение Кадырова. В феврале ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.