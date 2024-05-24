Минюст расширил список нежелательных в России НПО

Министерство юстиции России добавило в реестр нежелательных на территории Российской Федерации зарубежных и международных организаций неправительственную организацию (НПО) Sota Media (признана нежелательной на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«SOTA media (Литовская Республика)», — указывается в обновленном перечне.

Незадолго до этого Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность зарубежной неправительственной организации Sota media. В конце марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota. Перед этим Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора интернет-издания Sota Анну Лойко, которая подозревается в оправдании терроризма.

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Ранее Минюст РФ включил Freedom House и фонд «Вернись живым» в перечень нежелательных.