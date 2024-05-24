Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст расширил список нежелательных в России НПО

Минюст добавил Sota Media в реестр нежелательных в России организаций

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России добавило в реестр нежелательных на территории Российской Федерации зарубежных и международных организаций неправительственную организацию (НПО) Sota Media (признана нежелательной на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«SOTA media (Литовская Республика)», — указывается в обновленном перечне.

Незадолго до этого Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность зарубежной неправительственной организации Sota media. В конце марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota. Перед этим Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора интернет-издания Sota Анну Лойко, которая подозревается в оправдании терроризма.

.

Ранее Минюст РФ включил Freedom House и фонд «Вернись живым» в перечень нежелательных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами