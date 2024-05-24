Юрий Куклачев рассказал о подарке от Shaman после увиденного им лично инфаркта

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев в интервью kp.ru рассказал, что Shaman подарил спасшему его врачу букет из сотни роз.

«12 апреля на моем концерте был певец Shaman. В антракте он зашел ко мне за кулисы, мой инфаркт случился у него на глазах. Он очень переживал за «дядю Юру». И когда он узнал, что операция прошла успешно, что меня перевели в обычную палату, он привез моему доктору-спасителю 100 роз», — вспомнил Куклачев.

Он также вспомнил, как на выступление его театра кошек в Париже пришел французский актер Жан-Поль Бельмондо. Артист остался в восторге от шоу Куклачева и пригласил его в ресторан «Кот», где подарил кубок, как создателю самого оригинального театра в мире.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

Ранее Куклачев заявил, что у него начались проблемы с сердцем после коронавируса.