«Бывало и хуже»: экс-командира 58-й армии оставили в СИЗО Экс-командира 58-й армии Попова отказались переводить из СИЗО под домашний арест

Бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, арестованному по делу о мошенничестве, отказались менять меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Генерал-майору также предъявили обвинение, но тот не признал вину. По данным следствия, Попов причастен к хищению свыше 1,7 тыс. т изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. У генерала хорошая репутация в среде военных и военкоров, а сторонники не верят в его виновность.

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает агентство ТАСС.

«Все обвинения он (Попов. — «Газета.Ru») отвергает, так как не причаcтен к тому, что ему вменяет следствие», — заявил агентству адвокат Сергей Буйновский.

И следствие, и защита просили суд пересмотреть меру пресечения и назначить Попову домашний арест. Адвокат говорил, что Попов своевременно приходил на допросы. Кроме того, он не может оказывать давление на свидетелей и скрыться за границей.

Попова доставили на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест не сразу. Сперва генерал и его защитник не пришли на назначенное заседание, и его перенесли на 27 мая, писало РИА Новости. Около 14:30 мск Попова все-таки привезли на заседание в сопровождении военной полиции и в наручниках.

«Шоу, да?» — с такими словами генерал Попов прошел мимо журналистов.

Изначально на заседание пустили журналистов, корреспондент Shot записал следующий диалог:

— Судья: Иван Иванович, Вам сегодня придется вставать чаще, чем обычно...

— Попов: Вставать полезно, честно говоря...

Во время заседания, как пишет «Осторожно, новости», Попов был в хорошем настроении и шутил. В частности, он иронично заявил, что «находился в командировке в Следственном комитете России».

Попова охраняли пять человек: три сотрудника военной полиции, вооруженные автоматами, и два пристава. Однако вскоре заседание перевели в закрытый режим по просьбе следователя и прокурора. По словам обвинителя, закрыть процесс необходимо «для обеспечения безопасности, так как Попов является действующим офицером, участвующим в специальной военной операции».

Генерал-майор оставил этот вопрос на усмотрение суда, после этого представителей СМИ удалили из зала.

«Лучше бы так на Запорожье снимали активно и массово», — сказал Попов журналистам.

Ожидалось, что суд решит отпустить экс-командующего 58-й армией из СИЗО под подписку о невыезде и поместить под домашний арест, ведь на этом настаивала и защита, и военное следствие. Однако судья отклонил ходатайство. Генерал останется в СИЗО.

«Бывало и хуже», — сказал он, комментируя решение суда.

Арест и уголовное дело

17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в осoбо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Попов причаcтен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской aдминистрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной пoмощи.

«Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборoнительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей», — говорится в сообщении СК.

Несмотря на тяжесть обвинения, Главное военное следственное управление СК России ходатайствовало об изменении меры пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест. Следствие объяснило свое решение тем, что учло «характеризующие фигуранта уголовного дела данные», а также «иные обстоятельства, установленные в ходе расследования».

В беседе с Shot депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что не верит в виновность Попова, и подчеркнул, что его подразделениям в принципе не нужны были металлоконструкции.

По делу проходят еще два фигуранта — предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа, писал Telegram-канал Mash.

Репутация в армии

В июле 2023 года Попов рассказал, что его отстранили от должности после того, как он доложил о проблемах и раскритиковал решения руководства Минобороны.

Он утверждал, что поднял важные проблемы по боевой работе и обеспечению вооруженных сил «откровенно, предельно жестко» и «назвал вещи своими именами». В своем докладе он говорил об отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки и увечьях сослуживцев от артиллерии.

Обращение генерала, которое, вероятно, изначально предназначалось лишь для сослуживцев, опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом также командовавший 58-й армией.

«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии, — отреагировал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Совета федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. — То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести».

По мнению Турчака, «такими командирами Родина может гордиться», а совесть Ивана Попова чиста.

Военный корреспондент Александр Сладков по поводу ареста Попова писал, что «никто такого не ожидал».

«Я в нем коммерческого движения никогда не замечал. Попов не вор. Он — солдат, — заявил Сладков. — У нас и воров прощают или не сажают вовсе. Солдат на это не всегда может рассчитывать».

Задержание и арест Попова произошли на фоне аналогичных действий в отношении других высокопоставленных российских военных. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов говорил, что задержания представителей Минобороны связаны с системной борьбой с коррупцией.