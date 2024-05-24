«Бывало и хуже»: экс-командира 58-й армии оставили в СИЗО

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает агентство ТАСС.
«Все обвинения он (Попов. — «Газета.Ru») отвергает, так как не причаcтен к тому, что ему вменяет следствие», — заявил агентству адвокат Сергей Буйновский.
И следствие, и защита просили суд пересмотреть меру пресечения и назначить Попову домашний арест. Адвокат говорил, что Попов своевременно приходил на допросы. Кроме того, он не может оказывать давление на свидетелей и скрыться за границей.
Попова доставили на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест не сразу. Сперва генерал и его защитник не пришли на назначенное заседание, и его перенесли на 27 мая, писало РИА Новости. Около 14:30 мск Попова все-таки привезли на заседание в сопровождении военной полиции и в наручниках.
«Шоу, да?» — с такими словами генерал Попов прошел мимо журналистов.
Изначально на заседание пустили журналистов, корреспондент Shot записал следующий диалог:
— Судья: Иван Иванович, Вам сегодня придется вставать чаще, чем обычно...
— Попов: Вставать полезно, честно говоря...
Во время заседания, как пишет «Осторожно, новости», Попов был в хорошем настроении и шутил. В частности, он иронично заявил, что «находился в командировке в Следственном комитете России».
Попова охраняли пять человек: три сотрудника военной полиции, вооруженные автоматами, и два пристава. Однако вскоре заседание перевели в закрытый режим по просьбе следователя и прокурора. По словам обвинителя, закрыть процесс необходимо «для обеспечения безопасности, так как Попов является действующим офицером, участвующим в специальной военной операции».
Генерал-майор оставил этот вопрос на усмотрение суда, после этого представителей СМИ удалили из зала.
«Лучше бы так на Запорожье снимали активно и массово», — сказал Попов журналистам.
Ожидалось, что суд решит отпустить экс-командующего 58-й армией из СИЗО под подписку о невыезде и поместить под домашний арест, ведь на этом настаивала и защита, и военное следствие. Однако судья отклонил ходатайство. Генерал останется в СИЗО.
«Бывало и хуже», — сказал он, комментируя решение суда.
Арест и уголовное дело
17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в осoбо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Попов причаcтен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской aдминистрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной пoмощи.
«Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборoнительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей», — говорится в сообщении СК.
Несмотря на тяжесть обвинения, Главное военное следственное управление СК России ходатайствовало об изменении меры пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест. Следствие объяснило свое решение тем, что учло «характеризующие фигуранта уголовного дела данные», а также «иные обстоятельства, установленные в ходе расследования».
В беседе с Shot депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что не верит в виновность Попова, и подчеркнул, что его подразделениям в принципе не нужны были металлоконструкции.
По делу проходят еще два фигуранта — предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа, писал Telegram-канал Mash.
Репутация в армии
В июле 2023 года Попов рассказал, что его отстранили от должности после того, как он доложил о проблемах и раскритиковал решения руководства Минобороны.
Он утверждал, что поднял важные проблемы по боевой работе и обеспечению вооруженных сил «откровенно, предельно жестко» и «назвал вещи своими именами». В своем докладе он говорил об отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки и увечьях сослуживцев от артиллерии.
Обращение генерала, которое, вероятно, изначально предназначалось лишь для сослуживцев, опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом также командовавший 58-й армией.
«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии, — отреагировал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Совета федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. — То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести».
По мнению Турчака, «такими командирами Родина может гордиться», а совесть Ивана Попова чиста.
Военный корреспондент Александр Сладков по поводу ареста Попова писал, что «никто такого не ожидал».
«Я в нем коммерческого движения никогда не замечал. Попов не вор. Он — солдат, — заявил Сладков. — У нас и воров прощают или не сажают вовсе. Солдат на это не всегда может рассчитывать».
Задержание и арест Попова произошли на фоне аналогичных действий в отношении других высокопоставленных российских военных. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов говорил, что задержания представителей Минобороны связаны с системной борьбой с коррупцией.