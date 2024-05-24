«Дело движется к эскалации»: Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией Премьер Венгрии Орбан связал настроения на Западе с подготовкой к войне с РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан видит «тревожное сходство» между заявлениями западных политиков и публикациями в СМИ перед Первой и Второй мировыми войнами и тем, что происходит во время конфликта России и Украины. По словам Орбана, в НАТО ищут способ участия в конфликте на Украине. При этом сама Венгрия хочет остаться от этого в стороне, а потому намерена пересмотреть роль в альянсе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил о «тревожном сходстве» между общественными настроениями на Западе перед Первой и Второй мировыми войнами и сейчас.

«То, что происходит в Брюсселе и Вашингтоне, возможно, больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, — это своего рода подготовка настроений к возможному прямому военному конфликту. Мы можем смело назвать это подготовкой к вступлению Европы в войну», — заявил венгерский премьер (цитирует Telex).

Он рассказал, что видит тревожащие его признаки в средствах массовой информации и заявлениях мировых политиков.

«Сколько еще оружия мы собираемся отправить? Сколько еще денег собираемся послать?» — спросил Орбан, говоря о действиях Евросоюза. По его мнению, такая политика в конце концов приведет к столкновению между НАТО, ЕС и Россией.

Члены НАТО в Брюсселе ищут способ, как альянс может принять участие в конфликте на Украине, заявил Орбан.

«Конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО — рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне», — сказал политик.

При этом сама Венгрия, даже будучи членом НАТО, не намерена участвовать в боевых действиях альянса за пределами его территории, утверждает Орбан.

«Венгрия выступает против этого. В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне», — сообщил Орбан (цитата по ТАСС).

Премьер отметил, что ситуация необычная, ведь Венгрия планирует оставаться частью альянса.

«В истории НАТО было не так уж много ситуаций, когда государство-член столь открыто придерживалось бы особой позиции, как это сейчас делает Венгрия. Поэтому ее роль должна быть пересмотрена в военном альянсе. Над этим сейчас работают наши юристы и наши военные», — считает венгерский премьер.

Политик заверил, что Венгрия не только не будет отправлять войска и вооружений на Украину, но и не станет финансировать и предоставлять территорию для хранения оружия, посылаемого Киеву.

Орбан убежден, что военный способ разрешения конфликта на Украине зашел в тупик, а сторонам нужно садиться за стол переговоров. Он не понимает, почему Евросоюз «не хочет изолировать» конфликт славянских государств и не взаимодействовать в военных вопросах ни с Украиной, ни с Россией.

НАТО — оборонительный альянс, на который никто не нападал, напомнил Орбан, а также заявил, что разговоры о «российской угрозе» следует расценивать как «маневры Запада и Европы для подготовки вступления в войну».

Накануне в интервью Blick Виктор Орбан призвал не допустить еще большего обострения конфликта:

«Война — это животное, которое не останавливается, а движется. И дело движется к эскалации, — сказал политик. — На следующем этапе войны Украине будет передана техника, способная достичь территории России или, не дай бог, солдаты западноевропейских государств или НАТО войдут на украинские территории».

Особый взгляд

Виктор Орбан последовательно занимает позицию, которую издание «РБК-Украина» назвало «откровенно антиукраинской».

По мнению Орбана, Украина не способна победить Россию военным путем.

Будапешт, в отличие от других стран Запада, не предоставляет помощь Украине, а также затягивает процесс ее оказания со стороны ЕС. В начале этого года Евросоюз не мог согласовать выделение помощи Украине на €50 млрд из-за позиции Венгрии (впоследствии вето все же было снято).

Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО и введения санкций против России. Представители Венгрии блокировали резолюцию Совета Европы по украинской «формуле мира».

Тем не менее, страны сохраняют контакты. К примеру, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Виктора Орбана на саммит, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

«Позиция Венгрии важна для нас с точки зрения приближения мира и нашей общей региональной безопасности», — писал Зеленский в соцсети Х.