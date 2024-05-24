«Переведет спецоперацию в ракетно-ядерную фазу»: готовится ли НАТО к войне с Россией? Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа готовится к конфликту с Россией

Рабочие группы штаба НАТО в Брюсселе пытаются найти способ принять участие в конфликте на Украине, заявил венгерский лидер Орбан. Пойдет ли НАТО на столкновение с Россией и примут ли ВС альянса участие в конфликте на Украине — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Что рассказал Орбан

«Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке... Конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО. Рабочие группы работают, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Для начала отметим, что штаб Верховного главного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе находится в населенном пункте Касто, вблизи города Монс (Бельгия). Так что в Брюсселе действительно может работать разве что некая финансовая комиссия.

Предложения по боевому применению войск, сил и средств Верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе представляет Оперативное управление. Сейчас главком ОВС — генерал ВС США Кристофер Каволи.

Однако в инициативном порядке офицеры-операторы Оперативного управления Штаба ОВС НАТО никаких предложений своему главкому подавать, естественно, не будут и созданием разного рода рабочих групп в самодеятельном порядке заниматься также не будут. Не будет проявлять никаких инициатив в этом плане и главком — генерал Кристофер Каволи.

Схема работы здесь возможна только такая: президент США формулирует задачу перед главкомом, тот вызывает начальника штаба и приказывает представить соответствующие предложения. Затем начинается работа внизу — начальник Оперативного управления указания вышестоящего руководства превращает в оперативную директиву (распоряжение) и представляет ее на подпись главкому. После подписания директивы начинается планирование той или иной операции (боевых действий).

«Не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО», — сказал Виктор Орбан. Тут тоже есть некоторые нюансы. Если «это все уже говорил» Йенс Столтенберг, то не совсем понятно, о каких военных секретах ведет речь Орбан, когда не хочет вдаваться в детали.

К тому же, генеральный секретарь НАТО к оперативно-стратегическому планированию не допущен. И если что-то и замышляют в штабе ОВС НАТО в Монсе (а там постоянно осуществляется планирование операций, боевых действий и уточнение ранее разработанных планов), то генсек может быть даже не в курсе. У него совсем другие обязанности.

Каким может оказаться противостояние России и НАТО

Что касается участия частей и соединений ОВС НАТО в конфликте на Украине, то на данный момент оно маловероятно. Если таковое и произойдет, то это моментально переведет вооруженное противоборство в зоне Специальной военной операции в ракетно-ядерную фазу, о чем Москва уже неоднократно предупреждала США и остальные государства-участники НАТО.

Так что, скорее всего, Альянс ограничится поставками Украине вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, а также командированием в ВСУ специалистов по ремонту и боевому применению оружия.

А вместо того, чтобы заниматься всякой ерундой в Монсе, ответственные деятели Запада могли бы по пунктам разъяснить, как они представляют себе стратегическое поражение России, о котором твердят практически каждый день, начиная с февраля 2022 года. Как это будет выглядеть, каким будет послевоенное устройство мира и чем на Западе собираются заполнить ту геополитическую пустоту, которая образуется в результате стратегического поражения России.

Однако со стратегами на Западе, похоже, большие проблемы, поскольку дальше словосочетания «стратегическое поражение» ответственные товарищи в Вашингтоне и Брюсселе так и не пошли.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).