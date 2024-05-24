Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти мальчик по недосмотру родителей выпал из окна и попал в больницу

В Ленобласти двухлетнего мальчика госпитализировали после выпадения из окна

close
100%
Shutterstock

Мальчик из Ленобласти получил травмы, выпав из окна квартиры. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Выборге. Взрослые члены семьи отвлеклись, и двухлетний ребенок спикировал вниз с высоты третьего этажа.

«В настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь», – поделились в ведомстве.

О характере повреждений и состоянии пострадавшего не сообщается.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки правоохранители примут решение.

В СК РФ напомнили о том, что москитные сетки не спасут от выпадения ребенка из окна. В ведомстве добавили, что необходимо защищать окна с помощью фиксаторов и решеток.

До этого в Иркутской области дошкольника госпитализировали после того, как он остался без присмотра и выпал из окна третьего этажа. Во время инцидента отец спал в соседней комнате. В результате ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее житель Астрахани, больной шизофренией, спикировал с пятого этажа больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами