В Ленобласти мальчик по недосмотру родителей выпал из окна и попал в больницу

Мальчик из Ленобласти получил травмы, выпав из окна квартиры. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Выборге. Взрослые члены семьи отвлеклись, и двухлетний ребенок спикировал вниз с высоты третьего этажа.

«В настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь», – поделились в ведомстве.

О характере повреждений и состоянии пострадавшего не сообщается.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки правоохранители примут решение.

В СК РФ напомнили о том, что москитные сетки не спасут от выпадения ребенка из окна. В ведомстве добавили, что необходимо защищать окна с помощью фиксаторов и решеток.

До этого в Иркутской области дошкольника госпитализировали после того, как он остался без присмотра и выпал из окна третьего этажа. Во время инцидента отец спал в соседней комнате. В результате ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее житель Астрахани, больной шизофренией, спикировал с пятого этажа больницы.