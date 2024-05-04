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Икона стиля, подруга Живанши, посол ЮНИСЕФ: какой была Одри Хепберн

4 мая исполняется 95 лет со дня рождения Одри Хепберн

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Будущая голивудская звезда Одри Хепберн родилась в аристократической семье в Бельгии 4 мая 1929 года. Ее отец был банкиром, мать — голландской баронессой. После развода родителей Одри переехала с матерью в Англию, а потом в Нидерланды. Война началась, когда девочке было 11 лет. В доме почти никогда не было еды, семья голодала, а едой становились даже луковицы тюльпанов с заброшенных полей. Из-за постоянного голода Одри заставляла себя думать, что она ненавидит еду. В послевоенные годы Одри хотела сделать карьеру в балете и была талантлива, но ей не было суждено стать примой балериной: она была слишком высокой — 170 см — и слабой от недоедания в годы войны.

В 19 лет Одри дебютировала в кино: играла второстепенные роли в малоизвестных фильмах. Переломный момент в жизни юной актрисы наступил, когда ее пригласили на главную роль в картине «Римские каникулы». Фильм принес Хепберн не только всемирную известность, но и премию «Оскар». Следующие 20 лет фильмы с ее участием — «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Как украсть миллион», «Шарада», «Двое в дороге» — неизменно имели успех. Последней ролью в кино для Хепберн стала ангел Хэп в драме «Всегда» (1989).

Одри Хепберн, которую не раз называли самой красивой актрисой XX века, стала примером для подражания и признанной иконой стиля. Благодаря ей вошли в моду балетки, узкие брюки и — отчасти — массивные темные очки. Но она — не только актриса и модная икона. Огромную роль в ее жизни занимала благотворительность. Начиная с 1988 года Хепберн регулярно ездила с миссиями в страны, страдающие от голода, эпидемий и последствий войн. Она тратила много сил, работая в ЮНИСЕФ, и это подорвало ее здоровье.

Во время очередной поездки в Сомали Одри стало плохо, у нее начались резкие боли в животе, но она никому ничего не сказала, чтобы сопровождающие не свернули программу поездки. Вернувшись из Африки, Хепберн обратилась к врачу и узнала, что у нее рак. Свое последнее Рождество, проведенное с близкими, она назвала самым счастливым в ее жизни.

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