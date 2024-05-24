Путин назвал пургой угрожающие намеки еврокомиссара премьеру Грузии

Европейские комиссары часто меняются и несут всякую пургу, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Так он отреагировал на информацию о том, что один из еврокомиссаров намекнул премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе на возможное повторение судьбы главы правительства Словакии Роберта Фицо, который пережил покушение в начале мая.

«Если это так <...>, кроме как политической пургой, это назвать нельзя просто и все. К сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, особенно на этом направлении, растет — мы часто сами с этим сталкиваемся. Это вызывает только сожаление», — добавил Путин.

Кобахидзе заявил об угрозах повторением судьбы Фицо со стороны одного из еврокомиссаров 23 мая. По его словам, намек прозвучал в рамках критики грузинского закона об «иноагентах». Еврокомиссаром оказался Оливер Вархели, он курирует вопросы расширения и политики добрососедства. Сам европейский чиновник какие-либо угрозы в адрес премьера Грузии отрицает, считая, что его слова были вырваны из контекста.

При этом западные страны открыто высказывают недовольство инициативой о прозрачности иностранного влияния в Грузии, которая должна затронуть множество неправительственных организаций в Грузии. Спонсируются НПО, в частности, США и Европой. По информации СМИ, в случае вступления закона в силу Грузия может потерять статус кандидата в ЕС.

Ранее премьера Грузии заподозрили в «работе» на Россию.