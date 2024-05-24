В Евросоюзе призвали Россию вернуть буи на морской границе с Эстонией

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал провокацией решение России убрать часть пограничных буев на реке Нарве на границе с Эстонией. Его слова приводит представительство Евросоюза в РФ в своем Telegram-канале.

Руководитель европейской дипломатии заявил о неприемлемости действий России.

«Этот инцидент на границе — часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», — сказал он.

Он отметил, что ЕС следит за ситуацией и ждет от Москвы объяснений по поводу демонтажа буев и немедленного возвращения их на место.

23 мая сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российские пограничные власти в демонтаже на реке Нарва буев, разделяющих территории двух стран. По данным эстонских пограничников, Россия убрала 24 из 50 буев, установленных на реке эстонскими властями с 13 мая.

Значительная часть границ России с Эстонией — водные. Они проходят по фарватеру реки Нарвы и Чудскому озеру. Современная граница разделила города Нарва (Эстония) и Ивангород, которые во времена СССР представляли единую агломерацию.

Ранее стало известно, какие заграждения Эстония поставит на границе с Россией.