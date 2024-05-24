Озвучена задача «Спартака» на новый сезон

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, какую задачу на новый сезон должны ставить красно-белые. В комментарии «Газете.Ru» он подчеркнул, что ждет с первых же матчей хороших результатов от команды под руководством нового главного тренера Деяна Станковича – в частности, потому что в его штабе продолжит работу Владимир Слишкович, являвшийся ассистентом предыдущего наставника москвичей Гильермо Абаскаля и руководившего командой после отставки испанца.

«Чего ждать от Станковича? Очень хороших результатов. Он оставляет Слишковича, который с ним поделится имеющимся опытом работы в «Спартаке» и даст информацию по футболистам. В команде очень хороший подбор футболистов, они готовы бороться за чемпионство. Так что, считаю, будет реально в первый же год ставить задачу выиграть РПЛ», — сказал Гладилин.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» за тур до конца чемпионата идет на пятом месте, набрав 49 очков. Красно-белые на балл отстают от «Локомотива», и четвертое место — возможный максимум для «Спартака», который уже лишился шансов на место в первой тройке. Кроме того, 10-кратные чемпионы страны завершили выступление в Кубке, в финале Пути регионов потерпев поражение от «Балтики» со счетом 0:1.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Соответственно, «Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть. Даже если бело-голубые сыграют с «Краснодаром» вничью, а идущий вторым с 54 баллами «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» сравняется с москвичами по очкам, здесь преимущество будет у «Динамо», которое два раза за чемпионат победило петербуржцев. «Зениту» для защиты титула необходимо обыгрывать ростовчан и надеяться, что «Краснодар» возьмет верх над динамовцами.

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Гладилин назвал причиной неудач «Спартака» работу Абаскаля.