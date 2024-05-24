Пентагон отказался комментировать данные об атаках ВСУ на Крым

Пентагон отказался комментировать данные об атаках по Крыму, которые Вооруженные силы Украины осуществили с помощью американских ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости, которое отправило в министерство обороны США соответствующий запрос.

В военном ведомстве предложили обратиться за комментариями в Киев.

Как заявил агентству официальный представитель Пентагона, Соединенные Штаты рассматривают полуостров «как часть Украины».

«Тем не менее, учитывая, что Украина сама несет ответственность за свои военные действия, мы предлагаем им самим комментировать любые недавние операции», — добавил он.

24 мая в Минобороны России сообщили, что авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую неделю сбили восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

До этого председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов заявил, что 24 мая силы ПВО отразили массированный удар ВСУ по Крыму. По его данным, украинские военные использовали дроны и 16 ракет ATACMS.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.