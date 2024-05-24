«Ему было хорошо»: жительница Москвы рассказала о купании лося в пруду в Новогиреево

Жительница Москвы Софья рассказала «Газете.Ru», что плавающий в пруду в Новогиреево лось до этого пытался зайти в здание школы с другой особью. По словам девушки, животное плавало долго, периодически выходя на берег. Она отметила, что лосю «было хорошо».

«Видела только одного, плывущего в пруду. Разговорилась с мужчиной, он нам рассказал, что их было двое — бегали возле школы, пытались туда войти, но они испугались. Один убежал, второй побежал к пруду и там купался. Он не реагировал, спокойно плавал, смотрел по сторонам. Тихонько плавал. Мне показалось, что ему было хорошо. Плавал долго — то выходил, потом опять заходил в воду. Скорее всего, молодой лось. Но красивый. Как его ловили, я не видела. Там были уже и полиция, и люди», — сказала она.

24 мая в соцсетях появились видео, на которых лось плавает в пруду в московском районе Новогиреево. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», сначала животное купалось с самкой, которая позднее убежала и попала под колеса автомобиля на шоссе Энтузиастов. Местные жители вызвали полицию — правоохранители окружили оставшегося лося и устроили за ним погоню, чтобы вернуть в парк Лосиный остров.

Ранее на МКАД частично перекрыли движение из-за ДТП с лосем.