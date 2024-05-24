Лукашенко рассказал, кто виноват в смерти президента Ирана

Санкционная политика США сыграла свою роль в трагедии с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает «БелТА». По его словам, ограничительные меры Вашингтона, в частности, мешали обслуживанию вертолета иранского лидера.

«Омерзительная политика США привела к этому. Прежде всего — санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против воздушных судов, которые перевозят людей. В этом их вина в том числе. Они запрещали обслуживать этот вертолет», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что говорит об этом в первую очередь как человек, а не президент Белоруссии.

19 мая вертолет с Раиси разбился в горах около азербайджано-иранской границы. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа. Помимо Раиси, на вертолете летел глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. 23 мая президента Ирана похоронили в его родном городе Мешхед, проститься с политиком пришли около 3 млн человек. Что касается расследования происшествия, то предварительно причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.

Ранее в России призвали не спешить с выводами по крушению вертолета Раиси.