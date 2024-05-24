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Поцелуи Чуйкова и Муцениеце вписали в сценарий светской премии

Актеры Агата Муцениеце и Иван Чуйков целовались на светской премии по сценарию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актеры Иван Чуйков и Агата Муцениеце целовались по сценарию на церемонии вручения премии «Ру.ТВ». Об этом пишет kp.ru.

Недавно сообщалось, что Чуйков и Муцениеце расскажут о своем романе на премии телеканала RU.TV, которая пройдет в формате мюзикла. При этом друзья пары заявляли изданию kp.ru, что у знаменитостей пиар-роман.

«Что касается Ивана Чуйкова, то там обычная пиар-история. Романа у нее с Иваном нет. У Чуйкова своя личная жизнь, а Агата пока свободна», — говорили инсайдеры.

20 апреля бывшая жена Павла Прилучного появилась на красной дорожке ММКФ, держась за руку с Чуйковым, чем подогрела очередные слухи о романе пары. При этом еще 1 апреля актриса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с телеведущим, намекая на новые отношения. Она сопроводила снимок фразой: «В каждой шутке...»

23 апреля Чуйков предложил актрисе Агате Муцениеце стать его соведущей на церемонии XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во время объявления номинантов. Муцениеце перебила коллегу на середине фразы, сразу же согласившись на любое предложение коллеги.

Ранее Успенская призналась, что мечтает продолжить сотрудничество с Марией Захаровой.

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