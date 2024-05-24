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Роман Павлюченко раскрыл главный секрет успеха в спорте

Павлюченко посоветовал начинающим спортсменам тренироваться как можно больше

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Антон Денисов/РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России, бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива», а также лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в беседе с «Газетой.Ru» дал совет начинающим спортсменам.

«Я всегда говорю ребятам, что, если хочешь стать великим спортсменом, и неважно — футболистом, хоккеистом, боксером (да любым!), — нужно очень много тренироваться. Когда я делал первые шаги в спорте, занимался каждый день, и, бывало, по несколько раз в день. Думаю, что благодаря моему характеру и, конечно, некоторому везению, я и был вознагражден за труды. Поэтому я советую всем, кто хочет стать спортсменом, тренироваться как можно больше», — сказал Павлюченко.

Также футболист сообщил, что примет участие в шоу «Титаны» на ТНТ, где 99 сильнейших людей России сразятся за приз в 10 млн рублей. При этом Павлюченко заявил, что ему неважен выигрыш 10 млн, поскольку главной мотивацией на этих соревнованиях для него является показать, на что он способен.

Шоу «Титаны» стартует 26 мая в 21.00.

Ранее стало известно, привезет ли Миранчук кубок Лиги Европы в Россию.

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