От Марлен Дитрих до Юлии Снигирь: кто играл Екатерину II

2 мая исполняется 295 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II, оставившей глубокий след в истории нашей страны. Урожденная немецкая княжна София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская в 1745 году вышла замуж за наследника русского престола Петра Федоровича, а в 1762 году взошла на престол в результате дворцового переворота и правила аж до 1796-го.

Сегодня Екатерина Великая — одна из любимых царственных героинь кино и телевидения. Она реформировала систему государственного управления, расширила границы Российской империи, многое сделала для развития образования, особенно женского, подавила бунт Пугачева, усилила закрепощение крестьян. Но создателям фильмов и сериалов императрица интересна в основном не столько этим, сколько бурной личной жизнью. Кто воплощал на экране образ Екатерины II — в фотогалерее «Газеты.Ru».