От Марлен Дитрих до Юлии Снигирь: кто играл Екатерину II
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Кадры из фильма «Распутная императрица» (1934), сериалов «Великая» (2015 — 2023), «Великая» (2020-2023) и «Екатерина Великая» (2019)
Марлен Дитрих, «Распутная императрица» (1934)
Эта картина режиссера Джозефа фон Штернберга рассказывает историю Екатерины II с детства и до восхождения на престол. Как можно понять из названия фильма, все это время она оценивающе смотрит на молодых офицеров и кокетничает. А еще — носит высокую меховую шапку (в фильме вообще, надо сказать, очень много меха).
Таллула Бэнкхед. «Королевский скандал» (1945)
В ленте режиссера Отто Премингера о дворцовых интригах и любви императрицы к молодому офицеру Чернову Екатерину II сыграла звезда фильма Альфреда Хичкока «Спасательная шлюпка» Таллула Бэнкхед. Актриса, блиставшая в кино и на Бродвее, отличалась ослепительной красотой, остроумием, свободными нравами, хриплым голосом и пристрастием к табаку.
Вия Артмане, «Емельян Пугачев» (1978) и «Золотой век» (2003)
Латвийская и советская актриса воплотила на экране образ Екатерины II дважды. В 70-е — в «Емельяне Пугачеве», классическом историческом фильме о крестьянском бунте под предводительством Пугачева. А в 2003-м Артмане сыграла уже состарившуюся императрицу в картине об интригах английского посланника при дворе «Золотой век» — этот фильм, правда, категорически не понравился зрителям.
Жанна Моро, «Екатерина Великая» (1968)
«Екатерина Великая» – британская комедия о русской императрице, которая плетет интриги и меняет любовников, в том время как дипломат из Англии пытается убедить ее защитить Ганновер в случае нападения Пруссии. Картина снята по пьесе Бернарда Шоу, которую тот написал на основе биографии того самого дипломата — Чарльза Ханбери Уильямса.
Джулия Ормонд, «Молодая Екатерина» (1990)
Фильм, далекий от исторической правды, повествует историю молодой княжны Софии, которую привозит в Россию мать и выдает замуж за не любящего ее наследника престола. В картине можно обнаружить массу фактических ошибок, посмеяться над тем, как молодую Екатерину постоянно заставляют употреблять водку, и восхититься костюмами.
Светлана Крючкова, «Царская охота» (1990)
Екатерину II в исполнении Светланы Крючковой многие называют лучшим воплощением образа императрицы в кино. «Царская охота» была снята по мотивам одноименной пьесы Леонида Зорина — она рассказывает историю княжны Елизаветы Таракановой, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшей на престол. Екатерина Великая предстает в фильме жестокой, властной, беспощадной.
Кристина Орбакайте, «Виват, гардемарины!» (1991)
Сюжет продолжения всеми любимых «Гардемаринов» вертится вокруг истории юной Софии, или Фики, как ее называли в семье. А именно — вокруг приезда в Россию инкогнито в 1744 году невесты наследника престола Софии Фредерики Ангальт-Цербстской и ее матери. Впоследствии певица еще трижды воплотила образ Екатерины Великой в рамках франшизы.
Кэтрин Зета-Джонс, сериал «Екатерина Великая» (1995)
Мини-сериал рассказывает историю становления императрицы — как и многие другие, начиная с ее приезда инкогнито в Россию. Примечательно, что свекровь Екатерины — императрицу Елизавету Петровну — играет упомянутая ранее Жанна Моро.
Наталья Суркова, сериал «Фаворит» (2005)
В мини-сериале по одноименному роману Валентина Пикуля сыграла актриса Наталья Суркова, на тот момент совсем не обладавшая звездным статусом. Между тем саму экранизацию признают одним из самых удачных исторических телефильмов о Екатерине II, — аккуратным, без очевидных ляпов и пошлости. В центре сюжета — история многолетнего фаворита Екатерины графа Потемкина.
Марина Александрова, сериал «Екатерина» (2014 — 2023)
Актриса Мария Александрова воплощала образ Екатерины II с 2014 года по 2023-й в сериале «Екатерина» и его разнообразных продолжениях (последнее из них — «Екатерина. Фавориты»). «У нас не было задачи скрупулезно выстроить исторический образ, создать этакую фигуру из Музея мадам Тюссо. Актеру важно оживить персонаж чувствами, страстями, в том числе и своими. После просмотра первого сезона, кстати, многие близкие подруги сказали, что в этой роли очень много меня», — признавалась после окончания съемок актриса в одном из интервью.
Юлия Снигирь, сериал «Великая» (2015 — 2023)
По признанию актрисы Юлии Снигирь, во время подготовки к роли она читала воспоминания Дашковой о Екатерине II и мемуары самой императрицы. «Для меня главной ее движущей силой была амбициозность. Она приехала и сразу поняла, что хочет быть здесь, хочет эту страну, она влюбилась в Россию. Понимала, что она может здесь что-то сделать», — говорила Снигирь «Газете.Ru». Кстати, Елизавету Петровну в сериала сыграла Наталья Суркова — Екатерина II из «Фаворита».
Хелен Миррен, мини-сериал «Екатерина Великая» (2019)
Повествование мини-сериала стартует с того момента, когда Екатерина II восходит на престол в 1762 году — на тот момент ей было 33 года. Именно этот факт смущает зрителей и критиков, ведь Хелен Миррен к премьере исполнилось уже 74. Это не единственный исторический ляп сериала, который многие сочли развесистой клюквой, — что, впрочем не отменяет великолепное воплощение властной императрицы со стороны актрисы.
Эль Фаннинг, сериал «Великая» (2020 — 2023)
Историю Екатерины здесь показывают с самой ее юности — американская актриса играет принцессу из обедневшего рода, которую выдают замуж за наследника русского престола. Показана она комично: Эль Фаннинг играет милую девушку, мечтающую о любви, но не нашедшую ее с эксцентричным принцем-самодуром. И тогда она понимает, что может править страной сама.
Ирина Пегова, сериал «Царская прививка» (2023)
Сериал повествует о том, как ради борьбы с эпидемией оспы Екатерина II решает первой привиться от смертельной болезни — и запускает процесс масштабной вакцинации. Ради роли Пегова сменила цвет волос, перекрасившись из блондинки в брюнетку. А еще она много занималась верховой ездой и изучала архивные документы.
2 мая исполняется 295 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II, оставившей глубокий след в истории нашей страны. Урожденная немецкая княжна София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская в 1745 году вышла замуж за наследника русского престола Петра Федоровича, а в 1762 году взошла на престол в результате дворцового переворота и правила аж до 1796-го.
Сегодня Екатерина Великая — одна из любимых царственных героинь кино и телевидения. Она реформировала систему государственного управления, расширила границы Российской империи, многое сделала для развития образования, особенно женского, подавила бунт Пугачева, усилила закрепощение крестьян. Но создателям фильмов и сериалов императрица интересна в основном не столько этим, сколько бурной личной жизнью. Кто воплощал на экране образ Екатерины II — в фотогалерее «Газеты.Ru».