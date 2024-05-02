Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Фото

От Марлен Дитрих до Юлии Снигирь: кто играл Екатерину II

Императрица Екатерина II родилась 295 лет назад

,

2 мая исполняется 295 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II, оставившей глубокий след в истории нашей страны. Урожденная немецкая княжна София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская в 1745 году вышла замуж за наследника русского престола Петра Федоровича, а в 1762 году взошла на престол в результате дворцового переворота и правила аж до 1796-го.

Сегодня Екатерина Великая — одна из любимых царственных героинь кино и телевидения. Она реформировала систему государственного управления, расширила границы Российской империи, многое сделала для развития образования, особенно женского, подавила бунт Пугачева, усилила закрепощение крестьян. Но создателям фильмов и сериалов императрица интересна в основном не столько этим, сколько бурной личной жизнью. Кто воплощал на экране образ Екатерины II — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Макрон подтвердил возможность отправки войск на Украину
Военная операция на Украине, день 799-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 799-й день
«Отличался крепким здоровьем»: умер еще один осведомитель о дефектах Boeing
Seattle Times: в США умер второй инженер, рассказавший о нарушениях в Boeing
Стала известна дата слушаний по апелляциям Промеса
Украинский Monobank второй день подряд подвергается мощной DDoS-атаке
В Крыму одноногая женщина бросилась под колеса и после «побежала» на костылях за машиной
Звезда «Деффчонок» рассказала об ухудшении здоровья бабушки после операции
Новости и материалы
Польских велосипедистов оштрафовали за езду вдоль границы с Россией
Стало известно, в какую недвижимость инвестируют россияне
РКК определил меры поддержки для пострадавших в теракте в «Крокусе»
Бывшего адвоката Ефремова перевезли в Москву после ранения
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве
Аналитик предупредил, что торговля между Турцией и Россией рискует остановиться
На Урале тикающая детская игрушка переполошила весь двор
Советник спикера Госдумы Володина ушла со своего поста
Красноярку с ушибом головы отказались принимать в травмпункте и обматерили
Захарова нашла объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину
Nothing обновила все свои смартфоны и интегрировала в них ChatGPT
В ВСУ подтвердили отступление из поселка Очеретино под Авдеевкой
Россия и Белоруссия осудили нелегитимные санкции против журналистов
Лебедев заявил, что журналистами становятся никчемные люди
Чемпион мира заявил, что Овечкин точно побьет рекорд Гретцки
Российская дачница вместо воды выпила соляную кислоту и оказалась в больнице
69-летняя Ирина Хакамада снялась топлес, показав татуировки
В WhatsApp появились две новые функции
Все новости
Российские войска взяли Бердычи
Для жены главреда «Новая газета — Европа» запросили 10 лет лишения свободы
Экс-замкомандующего 18-й армии получил звание Героя России посмертно
«Ведомости» рассказали о возможной ротации в правительстве РФ
«Сквирт существует». Нейросеть ответила на популярные вопросы о сексе
«Газета.Ru» расспросила ChatGPT о сексе и сравнила ответы нейросети с экспертными
На Украине снова угрожают безопасности Крымского моста. Постпред при ООН намекнул на его исчезновение
Постпред Украины Кислица в соцсетях намекнул на планы разрушить Крымский мост
Король визуала. Лучшие фильмы Уэса Андерсона
«Раскрывать преступление они не хотят»: 10 лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Экс-депутат Рады Олейник уверен, что РФ найдет виновных в трагедии в Одессе
Что такое саморазвитие? Зачем оно нужно и с чего начать
Саморазвитие: что это такое, почему нужно человеку и что для него нужно делать
«БПЛА самолетного типа»: ВСУ атаковали несколько регионов России
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 БПЛА ВСУ над регионами России
«Фашистские выродки». Медведчук рассказал, кто организовал поджог Дома профсоюзов в Одессе
Медведчук: и.о. президента Турчинов организовал поджог людей в Одессе в 2014-м
«Тошнота уже от воинов-суперменов»: блогера задержали из-за критики памятников ветеранам
Губернатор Чибис осудил блогера, оскорбившего военные памятники
«Лучше не говорить это вслух»: В Латвии заявили о разрешении ВСУ атаковать Россию западным оружием
Захарова: Латвия должна назвать страны, позволившие Украине бить по России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами