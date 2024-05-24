Футболист «Спартака» хочет, чтобы «Динамо» победило в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина заявил, что болеет за столичное «Динамо» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«За кого болею в чемпионской гонке? Наверное, болею за «Динамо». Там играет Карраскаль, мои друзья Бальбуэна и Фернандес. Для РПЛ будет хорошо, если появится новый чемпион», — сказал Медина.

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

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