В ЛДПР заявили, что встреча для инцелов «не носит сексуального характера»

В начале июня в Екатеринбурге ЛДПР организует встречу для инцелов и фемцелов — представителей субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера. Координатор уральского отделения партии Евгений Коломытцев заявил «Газете.Ru», что встреча не будет носить «сексуального подтекста». По его словам, на встрече члены ЛДПР предложат инцелам «интересные мероприятия», на которых они смогут найти свою любовь.

«Встреча не носит сексуального подтекста, как ошибочно пишут многие СМИ, мы говорим о социализации. Предложение заключается в взаимодействии ребят с партией. Потому что мы понимаем, что среди молодежи сегодня есть проблемы социализации и поиска пары. Есть высокий запрос на самореализацию. Важно, чтобы это не вылилось в деструктивные направления. В партии есть разные проекты и много активной молодежи, которая готова с ними взаимодействовать, предложить интересные мероприятия, чтобы найти себя, а может и найти вторую половинку», — объяснил Коломытцев.

Пока партия планирует только одну встречу. А в будущем ЛДПР может запустить проект для знакомств среди молодежи, сообщил Коломытцев.

«Молодежная организация ЛДПР в том числе запускала проект для решения вопроса — быстрые свидания, был проект ЛДПР-LOVE. Сейчас федеральная молодежная организация думает запустить проект дейтинг-знакомств», — сказал он.

Анонс встречи членов ЛДПР с инцелами и фемцелами был опубликован накануне на странице Коломытцева в соцсетях. В нем отмечается, что партия станет лучшим местом для социализации представителей субкультуры.

«Кринж» это, или «база» (опасно или нет) пока непонятно. Понятно другое — ребятам нужна социализация. Но где ее можно получить? Лучшим местом для социализации является самая современная политическая партия — ЛДПР», — написал координатор отделения партии.

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