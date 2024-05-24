В «Зените» не беспокоятся, что команда может потерять очки с «Ростовом»

Бывший нападающий сборной России, тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые примут «Ростов». В комментарии ODDS.ru он выразил уверенность, что петербуржцы выиграют, вдохновившись разгромной победой над «Ахматом» 5:1 в предыдущем туре.

«Зениту» нужна победа, и команда постарается добыть три очка. Будет упорная борьба. Для «Ростова» питерцы — принципиальный соперник. Но вижу победу на стороне «Зенита», потому что команда забивает много голов и имеет прочную оборону. Пять голов «Ахмату» должны вдохновить подопечных Сергея Семака. Нет беспокойств, что «Зенит» может потерять очки в последнем туре», — сказал Радченко.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Соответственно, «Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть. Даже если бело-голубые сыграют с «Краснодаром» вничью, а идущий вторым с 54-ю баллами «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» сравняется с москвичами по очкам, здесь преимущество будет у «Динамо», которое два раза за чемпионат победило петербуржцев. «Зениту» для защиты титула необходимо обыгрывать ростовчан и надеяться, что «Краснодар» возьмет верх над динамовцами.

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Гладилин заявил, что «Спартак» в новом сезоне должен бороться за чемпионство.