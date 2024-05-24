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В Армении анонсировали обращение Пашиняна к народу

Премьер Армении Пашинян выступит с посланием к народу вечером 24 мая

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Евгений Биятов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит с посланием к народу 24 мая в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня в 21:00 (20:00 мск. — прим. ред.) премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обратится с посланием к народу», — написала она.

Выступление армянского лидера пройдет на фоне предстоящего митинга оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», которое с 9 мая проводит в центре Еревана у здания правительства акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

22 мая Пашинян на фоне митингов движения «Тавуш во имя родины», возглавляемых архиепископом Багратом Галстаняном, заявил, что Армянская апостольская церковь является «агентом влияния» со времен Византии.

15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные средства массовой информации игнорируют протесты в Армении, однако уделяют максимальное внимание митингам в Грузии.

Ранее в правящей партии Армении оценили вероятность отставки Пашиняна.

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