Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Международный суд ООН постановил, что израильские войска должны незамедлительно прекратить операцию в городе Рафахе в секторе Газа. Трансляция заседания, организованного в связи с обращением Южно-Африканской Республики (ЮАР), велась на официальном сайте инстанции.

«Суд считает, что в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в городе Рафахе», — сказал председатель суда Наваф Салам.

Он уточнил, что речь идет о деятельности, которая может привести к частичному или полному уничтожению населения палестинского анклава.

Кроме того, по итогам заседания инстанция обязала Израиль обеспечить сохранение всех доказательств возможного геноцида жителей сектора Газа. Более того, от властей еврейского государства потребовали предоставить следственным органам беспрепятственный доступ в палестинский анклав. В том числе речь идет о следственной комиссии и миссии ООН по установлению фактов геноцида людей на данной территории.

10 мая ЮАР обратилась в Международный суд ООН из-за операции израильских военных в городе Рафахе. По данным Reuters, республика обвинила еврейское государство в геноциде палестинского народа.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что операция Израиля в городе Рафахе может привести к анархии в регионе.