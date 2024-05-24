Российские инвесторы подали более миллиона заявок для разблокировки активов

Российские инвесторы зарегистрировали свыше 1 миллиона заявок по процедуре разморозки финансовых активов. Такие цифры назвал заместитель председателя Центробанка РФ Филипп Габуния, чьи слова передает ТАСС.

«Подано чуть более 1 млн заявок, сумму мне нужно уточнить», — рассказал он в ходе пресс-конференции по обзору финансовой стабильности.

Согласно информации Габунии, процедура сбора заявок по разблокировке активов среди российских спонсоров подошла к концу.

«После этого наступает этап организации самих процедур для волеизъявления иностранных контрагентов», — заявил представитель финрегулятора.

В конце января директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщила, что на последних переговорах был заметен интерес иностранцев к возможности обмена заблокированных активов с российскими инвесторами. По ее мнению, если проект удастся реализовать, замороженные на данный момент средства вернутся на российский финансовый рынок, добавив ему ликвидности.

Ранее была названа сумма исков российских инвесторов к Clearstream.