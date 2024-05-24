Путин раскрыл главную цель конференции в Швейцарии по Украине

Цель конференции в Женеве по Украине — подтвердить легитимность Владимира Зеленского. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге с белорусским коллегой Александром Лукашенко по итогам переговоров, передает ТАСС.

«Одна из целей конференции в Женеве, <…> подтвердить легитимность действующего главы государства или уже не действующего», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что «эти пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов.

До этого Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась. По его словам, на вопрос легитимности, прежде всего, должна ответить политическая и правовая система самой Украины, ее конституция. Российский лидер счел не праздной проблему, с кем вести переговоры на Украине. Он обратил внимание, что РФ при возобновлении мирных переговоров надо понимать, с кем можно иметь дело при подписании документов.

Ранее бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем.