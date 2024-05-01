Король визуала. Лучшие фильмы Уэса Андерсона
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«Академия Рашмор» (1998)
Картина рассказывает о подростке Максе (дебютная роль Джейсона Шварцмана), который не справляется с учебным планом из-за активной внеклассной деятельности — и рискует быть отчисленным.
В «Академии Рашмор» Андерсон впервые снял Билла Мюррея, который стал завсегдатаем его фильмов. Он сыграл промышленника Хермана Блюма, который заводит с Максом дружеские отношения — а затем становится его соперником за сердце девушки.
«Семейка Тененбаум» (2001)
Фильм «Семейка Тененбаум», номинированный на «Оскар» в 2002 году за лучший сценарий, рассказывает о воссоединении семьи после взросления детей. Трое наследников, ставшие финансистом, талантливым теннисистом и популярным писателем-драматургом, возвращаются в родительский дом, поскольку их отец симулирует смертельное заболевание, чтобы вернуться к супруге, у которой появился новый ухажер.
В картине снялись Гвинет Пэлтроу, Оуэн Уилсон, Бен Стиллер, Анжелика Хьюстон и другие.
«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (2007)
Прологом к фильму «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» стала короткометражка «Отель «Шевалье» о бывших любовниках (Джейсон Шварцман и Натали Портман), которые снова встретились в парижском отеле. В «Поезде на Дарджилинг» три брата Фрэнсис (Оуэн Уилсон), Питер (Эдриен Броуди) и Джек (Джейсон Шварцман), которые не виделись около года после похорон отца, едут навестить мать. В пути происходит много комичных ситуаций и трудностей.
«Бесподобный Мистер Фокс» (2009)
Первый мультфильм Андерсона занимает 15 место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов. Он рассказывает о ловком лисе Мистере Фоксе, чьи нападки на курятники приводят фермеров в ярость — и они готовятся уничтожить вора и его семью. Главных персонажей озвучили Джордж Клуни, Мерил Стрип, Джейсон Шварцман, Билл Мюррей и Уиллем Дефо.
«Королевство полной луны» (2012)
Остроумная и стильная комедия рассказывает о первой любви юных Сьюзи Бишоп (Кара Хэйуорд) и Сэма Шикаски (Джаред Гилман), которые сбегают из-под присмотра взрослых навстречу приключениям. Эдвард Нортон сыграл в фильме вожатого отряда бойскаутов, Тильда Суинтон — сотрудницу социальной службы, Билл Мюррей — отца девочки, а Брюс Уиллис — капитана Шарпа, который спасает детей.
«Отель «Гранд Будапешт» (2014)
Один из главных фильмов Андерсона рассказывает о консьерже популярного европейского отеля «Гранд Будапешт», который в течение почти всего XX века находился в центре политических, религиозных и культурных скандалов. В картине, получившей четыре «Оскара», снялись Рэйф Файнс, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Сирша Ронан и другие.
«Остров собак» (2018)
В мультфильме в стиле «Бесподобного Мистера Фокса» по указу коррумпированного мэра все домашние собаки японского города Мегасаки изгоняются на мусорный остров. 12-летний Атари на маленьком летательном аппарате отправляется туда искать своего пса Спотса — на месте ему помогают собаки Шеф, Рекс, Босс, Дюк и Кинг.
«Остров собак» получил две номинации на «Оскар» и занял 13-е место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов. За режиссуру мультфильма Андерсон удостоился «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.
«Город астероидов» (2023)
Комедийная драма изображает события съезда юных астрономов в ретрофутуристической Америке 1950-х годов. Актерский состав — традиционно звездный: Скарлетт Йоханссон, Джейсон Шварцман, Тильда Суинтон, Том Хэнкс, Стив Карелл, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Брайан Крэнстон, Уиллем Дефо и многие-многие другие.
«Чудесная история Генри Шугара» (2024)
Фильм из цикла короткометражек Андерсона по рассказам Роальда Даля получил премию «Оскар» в 2024 году. 40-минутная игровая лента рассказывает историю Генри Шугара (Бенедикт Камбербэтч), который может видеть сквозь предметы и предсказывать будущее с помощью украденной им книги. В проекте также снялись Рэйф Файнс, Дев Патель, Бен Кингсли, Ричард Айоади и Руперт Френд.
Уэс Андерсон
Американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Уэс Андерсон родился 1 мая 1969 года в Хьюстоне, штат Техас. Его отец был владельцем рекламной компании, а мать — археологом. Развод родителей стал большим ударом для восьмилетнего Андерсона и послужил предпосылкой к написанию сюжета «Семейки Тененбаум» (2001).
Обучаясь на философском факультете в университете Остина Уэс подружился со своим будущим коллегой Оуэном Уилсоном. В 1996 году они написали сценарий для режиссерского дебюта Андерсона «Бутылочная ракета», в которой Уилсон сыграл главную роль.
Легко узнаваемый и неординарный стиль режиссера сформировался в его второй картине — «Академия Рашмор» (1988). Следующим успехом Андерсона стала «Семейка Тененбаум» — за этот фильм режиссер был впервые номинирован на «Оскар» (в категории «Лучший оригинальный сценарий»).
В 2024 году Андерсон получил «Оскар» за «Лучший короткометражный игровой фильм» («Чудесная история Генри Шугара») — и стал третьим человеком в истории, который за всю карьеру удостоился номинаций на эту премию в пяти разных категориях. В случае Андерсона это «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший анимационный фильм» и «Лучший короткометражный игровой фильм».
К 55-летию со дня рождения Уэса Андерсона «Газета.Ru» рассказывает о девяти его лучших киноработах.