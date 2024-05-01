Король визуала. Лучшие фильмы Уэса Андерсона

Американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Уэс Андерсон родился 1 мая 1969 года в Хьюстоне, штат Техас. Его отец был владельцем рекламной компании, а мать — археологом. Развод родителей стал большим ударом для восьмилетнего Андерсона и послужил предпосылкой к написанию сюжета «Семейки Тененбаум» (2001).

Обучаясь на философском факультете в университете Остина Уэс подружился со своим будущим коллегой Оуэном Уилсоном. В 1996 году они написали сценарий для режиссерского дебюта Андерсона «Бутылочная ракета», в которой Уилсон сыграл главную роль.

Легко узнаваемый и неординарный стиль режиссера сформировался в его второй картине — «Академия Рашмор» (1988). Следующим успехом Андерсона стала «Семейка Тененбаум» — за этот фильм режиссер был впервые номинирован на «Оскар» (в категории «Лучший оригинальный сценарий»).

В 2024 году Андерсон получил «Оскар» за «Лучший короткометражный игровой фильм» («Чудесная история Генри Шугара») — и стал третьим человеком в истории, который за всю карьеру удостоился номинаций на эту премию в пяти разных категориях. В случае Андерсона это «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший анимационный фильм» и «Лучший короткометражный игровой фильм».

К 55-летию со дня рождения Уэса Андерсона «Газета.Ru» рассказывает о девяти его лучших киноработах.