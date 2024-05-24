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Названа дата вступления Белоруссии в ШОС

Путин: Белоруссия станет десятой страной — членом ШОС в июле

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Белоруссия будет объявлена десятой страной — членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане, который пройдет в июле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает РИА Новости.

«Хотел бы подчеркнуть, что Россия всячески способствовала вступлению Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества», — сказал российский лидер.

По его словам, все необходимые для этого процедуры уже завершены.

22 мая Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подтвердил свое участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.

До этого Путин заявил, что ШОС и БРИКС стали ключевыми опорами формирующегося многополярного миропорядка. Глава государства отметил, что эти организации являются достойными примерами взаимовыгодного сотрудничества, участники которых осуществляют конструктивное взаимодействие в политике, безопасности, экономике и в гуманитарной сфере.

Ранее в министерстве обороны РФ анонсировали скорое вступление Белоруссии в ШОС.

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