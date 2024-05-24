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Путин: легитимность Зеленского закончилась

Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает РИА Новости.

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — подчеркнул глава государства.

По его словам, на этот вопрос легитимности, прежде всего, должна ответить политическая и правовая система самой Украины, ее конституция.

Путин счел не праздной проблему, с кем вести переговоры на Украине. Он обратил внимание, что России при возобновлении мирных переговоров надо понимать, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов.

До этого в Кремле отреагировали на мнение ООН о легитимности Зеленского.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем.

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