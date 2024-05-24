Россия не хочет «вечной войны»: Reuters сообщил о готовности Путина к переговорам Reuters: Россия готова к переговорам по Украине с фиксацией линии фронта

Президент РФ Владимир Путин готов начать переговоры и остановить военный конфликт на Украине, зафиксировав существующее положение на фронте, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники. По данным агентства, глава государства «может воевать столько, сколько потребуется, но также готов и к прекращению огня». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уже неоднократно заявляла, что открыта к диалогу и не хочет «вечной войны».

Президент РФ Владимир Путин готов начать переговоры и остановить военный конфликт на Украине, зафиксировав существующее положение на фронте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных российских источника, пожелавших сохранить анонимность.

Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении российского лидера, сообщили, что Путин выразил небольшой группе своих советников «разочарование» из-за попыток Запада сорвать подобные переговоры и отказа от них президента Украины Владимира Зеленского.

«Путин может воевать столько, сколько потребуется, но Путин также готов и к прекращению огня – чтобы заморозить войну», — заявил источник Reuters, который «работал с Путиным и знает о переговорах на высшем уровне в Кремле».

По словам двух собеседников агентства, Путин считает достигнутые успехи на Украине достаточными. При этом, как утверждают источник Reuters, российский президент понимает, что продвижение на фронте потребуют проведения мобилизации, к которой он не желает прибегать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия не нуждается в мобилизации и вместо этого набирает в Вооруженные силы добровольцев на контрактной основе.

Еще одним фактором в пользу прекращения конфликта один из источников агентства назвал возвращение с фронта все большего числа участников боевых действий, что, по его оценке, создает напряженность в обществе.

Позиция Украины отдаляет возможность диалога

Тем не менее Reuters отмечает, что перспектива прекращения огня или мирных переговоров сейчас кажется отдаленной, поскольку президент Украины Владимир Зеленский настаивает на возвращении к границам Украины 1991 года и подписал указ, запрещающий переговоры с Путиным.

«Один из источников предсказал, что пока Зеленский находится у власти, никакого соглашения достичь не удастся, если только Россия не обойдет его стороной и не заключит сделку с Вашингтоном», — отмечается в публикации.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что глава Кремля неоднократно давал понять, что Россия открыта к «диалогу для достижения своих целей». Страна не хочет «вечной войны», заявил Песков. При этом он подчеркнул, что о передаче Украине регионов, которые Россия «включила» в свой состав, сейчас не может быть и речи.

«Никогда не отказывались от переговоров»

Ранее Владимир Путин высказывался о готовности к диалогу по итогам визита в Китай.

«Мы никогда не отказывались от переговоров, в отличие от украинской стороны. Это они вышли из переговорного процесса, они заявили о том, что собираются нанести нам стратегическое поражение», — сказал глава государства.

Он в очередной раз посетовал на невыполнение руководством Украины договоренностей.

«Когда наши войска стояли под Киевом, нам что было сказано со стороны наших западных партнеров: нельзя подписывать документы, если с противоположной стороны к виску приставлен пистолет. «Что надо сделать?» – с нашей стороны мы спросили. «Надо отвести войска от Киева». Мы сделали это. На следующий день они выбросили все наши договоренности в помойку и сказали: ну теперь будем воевать до конца. А их западные кураторы заняли позицию, известную теперь всему миру: победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение», — изложил Путин свое видение ситуации.

Украина не готова заключать соглашение на условиях российских властей, неоднократно говорил Владимир Зеленский. Сейчас страна готовится к «саммиту мира» — международной конференции, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии.