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Врач рассказала, каких препаратов лучше избегать

Врач Мухина: следует избегать лекарств с красителем диоксидом титана в составе

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Перед приемом лекарств нужно прочитать инструкцию, проверить срок годности и целостность таблеток. Также следует избегать лекарств с диоксидом титана. Об этом Runews24.ru рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Все лекарства следует принимать только по назначению врача. После покупки нужно убедиться, что название лекарства на упаковке, блистере или флаконе совпадает с названием, указанным в инструкции. Также нужно проверить срок годности и признаки неправильного хранения: таблетки должны быть целыми и не рассыпаться, порошки — не слежавшимися. Если внешний вид препарата (таблеток, сиропа, раствора или другой формы) отличается от указанного в инструкции, он может быть подделкой.

Также полезно обратить внимание на состав веществ, особенно аллергикам. Всем людям стоит избегать препаратов с диоксидом титана. Этот краситель запрещен в Европе и не приносит пользы здоровью.

«Имеет значение и количество присадок. Например, мы видим препарат магния 500 мг, но если изучить состав, то поймем, что магния там 35 мг, остальное — крахмал, целлюлоза и другие присадки», — добавила врач.

Бояться длинного перечня «побочек» не стоит: чем он длиннее, тем лучше исследован препарат. Дело в том, что в инструкцию попадают абсолютно все реакции, которые когда-либо возникали при приеме. Особое внимание нужно обращать на те побочные реакции, которые возникали «очень часто» или «часто».

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