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В России появился в продаже Tesla Cybertruck

В сети появилось объявление о продаже Tesla Cybertruck в РФ за 37 млн рублей

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Авто.ру

В сети появилось объявление о продаже Tesla Cybertruck в России. Продавец опубликовал его на «Авто.ру».

Автомобиль предлагается приобрести за 36,9 млн рублей. Отмечается, что у машины пробег составляет 120 км, у нее был только один владелец. Судя по объявлению, автомобиль растаможен, а гарантия на него будет действовать до 2029 года.

Tesla Cybertruck — это электромобиль-пикап в стиле киберпанк от компании Tesla. Компания заявила грузоподъемность авто около 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать до 800 км.

Производство полноприводных двухмоторных и трехмоторных версий Cybertruck планировалось начать в конце 2021 года, а заднеприводной одномоторной модели — в конце 2022 года, но производство было перенесено на 2022 год, а затем на начало 2023 года.

Ранее были названы шесть новых автомобилей, которые появятся в России летом.

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