Лукашенко заявил о желании военных на Украине возглавить страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине много тех, кто желает возглавить страну, в том числе среди военных. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается реальной силы на Украине. Вы знаете хорошо Украину. <...> Там и среди военных, и среди гражданских [готовых] возглавить страну и повести ее по-новому на войну и против войны — достаточно», — сказал Лукашенко журналистам после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Вечером 23 мая Путин прибыл в Минск в рамках официального визита. Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить коллегу. На встрече стороны обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что капитуляция Украины может быть подписана как президентом страны Владимиром Зеленским, так и любым его преемником. По его словам, после истечения срока президентских полномочий Зеленского 21 мая ничего не изменится, потому что для России он «и так военный преступник».

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, кто мог заказать покушение на Зеленского.