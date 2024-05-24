Гора документов с данными водителей и автомобилей найдена на помойке в Челябинске

В Челябинске на площадке для сбора бытового мусора найдено несколько сотен водительских удостоверений и техпаспортов на автомобили, сообщает 74.ru.

Официальные документы с персональными данными граждан неизвестные оставили на контейнерной площадке на Ферросплавной улице. Среди них водительские удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобили. На фото видно, что документы помяты, на многих из них круглые отверстия от дырокола. Тем не менее на них можно прочитать персональные данные владельцев.

В пресс-службе областной ГИБДД изданию рассказали, что проводят проверку подрядной организации, которая должна была утилизировать документы в рамках заключенного контракта. Несмотря на это, сотни водительских удостоверений и техпаспортов были выброшены в обычный мусорный контейнер.

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