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«Шикарная перчинка»: Виктории Бекхэм — 50

Экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм отмечает юбилей

Виктория Кэролайн Бекхэм родилась 17 апреля 1974 года, выросла в английской деревне Гроффс-Оук. Ее отец основал бизнес по оптовой торговле электроникой, поэтому Виктория и ее брат с сестрой жили в достатке. Однажды Бекхэм заявила журналистам, что, как и ее муж, она «из рабочего класса». Услышав это, Дэвид Бекхэм заставил жену признаться репортерам, что отец отвозил ее в школу на Rolls-Royce.

Одноклассники девочки недолюбливали ее и завидовали обеспеченной семье. Родители отвели Викторию в театральную студию, чтобы та нашла новых друзей. Занятия вкупе с американским мюзиклом «Слава» в кино вдохновили Бекхэм стать певицей.

В 1994 году она попала в женскую группу Spice Girls. Каждую девушку там называли какой-то «перчинкой», Бекхэм досталось звание «шикарной перчинки» (Posh Spice). Spice Girls стали одной из самых коммерчески успешных женских групп всех времен. К 2000-м они перестали выступать, но Бекхэм лишь приумножила популярность, выйдя в 1999 году замуж за самого известного футболиста Великобритании — Дэвида Бекхэма. Они знали друг друга заочно по публикациям в прессе, а лично познакомились на футбольном матче.

Пара стала образцом стиля и крепкой семьи. Вместе с юбилеем Виктории в мае они отметят 25-летие брака. У четы трое сыновей и одна дочь. Бекхэм говорила, что гордится детьми, хотя быть матерью непросто.

«Когда вы покупаете телевизор, к нему прилагается инструкция? Так вот, для материнства таких инструкций нет. Я каждый раз пытаюсь в этом разобраться и спрашиваю себя, правильно ли поступаю. Я так горжусь своими детьми. Они хорошо воспитаны», — описывала она.

После Spice Girls Бекхэм ушла в моду, открыв свой бренд одежды Victoria Beckham. Он не взлетел и как минимум в 2022 году оставался убыточным, однако это не мешает Бекхэм продавать модные вещи и аксессуары в точках по всему миру.

Грядущий юбилей Виктория, по словам знакомых, ждала очень тревожно. Она нервничала, что станет 50-летней на год раньше мужа, и над жизнью как будто «тикают часы». Однако в итоге пара запланировала шикарное торжество, которое можно поставить в один ряд с их грандиозной свадьбой.

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