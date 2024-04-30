Юристы попросили Байдена остановить помощь Израилю

Группа юристов обратились к нынешнему главе Белого дома Джо Байдену с требованием прекратить военную помощь Израилю. Об этом сообщила газета Politico.

«Объединение юристов из США и из-за рубежа <…> призывает <…> Джо Байдена остановить военную помощь Израилю», — уточнили в публикации.

По их мнению, действия этого государства в Газе «не соответствуют законам США» и международному гуманитарному праву. Юристы обратили внимание, что Израиль, вероятно, нарушил законы США в области контроля над экспортом вооружений, а также Женевские конвенции, которые запрещают «непропорциональные атаки по гражданскому населению».

Одновременно они призвали минюст США расследовать потенциальные военные преступления, которые могли совершить американские солдаты на службе в израильской армии.

Подписи под документом поставили более 90 специалистов, включая подписи юристов из госдепа и министерства внутренней безопасности США, а также представителей минюста, минэнерго, Еврокомиссии и частного сектора.

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