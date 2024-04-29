«Провел ладонями по всему телу». Депардье вновь обвинили в домогательствах Актер Депардье заключен под стражу по делу о домогательствах

Жерар Депардье заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что актер «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова» во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году. Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, одна актриса даже покончила с собой, но сам Депардье отрицал все обвинения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Французский актер Жерар Депардье заключен под стражу в Париже по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщают французские СМИ.

Обвинения против Депардье были выдвинутыми двумя женщинами: ассистентом режиссера фильма «Маг и сиамцы» (эпизод относится к 2014 году) и декоратором картины «Зеленые ставни» (2021), пишет Le Figaro.

Депардье свою вину не признает.

Первая женщина обратилась в полицию в январе прошлого года, сообщает Le Courrier de l'Ouest. Ассистентка режиссера рассказала, что во время съемок в 2014 году Депардье «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова». В то время девушке было 24 года.

Во время тех съемок актеры с утра до вечера были подвержены приставаниям Депардье, рассказывала актриса Анук Гринберг.

«Когда кинопродюсеры нанимают Депардье для съемок в фильме, они знают, что нанимают агрессора», — заявила Гринберг (цитата по Le Figaro).

Вторая жалоба на Депардье была подана 53-летней женщиной-декоратором в феврале прошлого года. Она указала, что актер зажимал ее в коридоре и трогал за интимные места.

«Я собираюсь засунуть свой большой зонтик в твою киску», — однажды якобы сказал Депардье своей жертве (цитата по BFMTV).

Чтобы пресечь домогательства, женщине «потребовалось вмешательство третьих лиц».

Участники съемочной группы, узнав о случившемся, заставили звезду извиниться, но, по словам женщины, он до конца съемок называл ее шлюхой.

С октября прошлого года женщина не может работать, у нее наблюдаются приступы паники и посттравматический стресс.

Серия обвинений

Это не первый случай обвинений актера Жерара Депардье в домогательствах.

Один из последних относится к декабрю прошлого года — испанская журналистка Рут Баса обвинила актера в домогательствах, которое происходили в 1995 году, во время интервью в Париже.

В конце ноября 2023 года на телеканале France 2 вышел документальный фильм, в котором четыре женщины обвинили актера в домогательствах. Две из них утверждали, что Депардье их изнасиловал.

Весной 2023 года издание Mediapart опубликовало расследование, в котором 13 женщин утверждали, что подверглись насилию со стороны актера.

В июне 2019 года в домогательствах Депардье обвинила актриса Эммануэль Дебевер. По ее словам, инцидент произошел во время съемок исторической драмы Анджея Вайды «Дантон» в 1982 году.

«Он воспользовался нашим уединением внутри кареты. Засунул свою большую лапу мне под юбку», — рассказывала Дебевер.

В канун премьеры документального фильма о домогательствах со стороны Депардье 60-летняя актриса покончила собой, спрыгнув с моста в Сену.

Сам Депардье обвинения отрицал.

Есть и защитники у актера

Его семья опубликовала в газете Le Journal du Dimanche открытое письмо, в котором обвинила авторов фильма France 2 в манипуляции фактами и попытке создать негативный образ за счет монтажа.

Le Figaro опубликовала открытое письмо, подписанное 50 французскими деятелями культуры, в котором они выступили против «линчевания» и «потока ненависти» против Депардье.

Жерар Депардье в 2013 году получил российское гражданство. В конце марта 2022 года актер раскритиковал решение президента РФ Владимира Путина о начале СВО.